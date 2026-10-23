Influencer iba a ser embargada por presunto incumplimiento del arriendo y descubrieron un arsenal

No pagar el arriendo le salió más caro de lo que esperaba a Wendy Jeanette Durán Bocanegra. Lo que había iniciado como una diligencia de embargo en Cali, ordenada por un juez, terminó en un giro completamente inesperado hasta para las autoridades.



Todo empezó cuando un juez civil ordenó que se efectuara una diligencia de embargo y secuestro por el presunto incumplimiento del pago del arriendo en el lugar de residencia de la creadora de contenido UGC, por el sector de Pance. En las redes mostraba su estilo de vida y promovía su portafolio para trabajar con marcas. En Instagram ya cuenta por lo menos con 7.000 seguidores.



El vuelco ocurrió cuando las autoridades fueron a revisar el clóset de Wendy y encontraron un arsenal oculto: 977 cartuchos calibre 5.56, utilizados en armas de largo alcance; un fusil Colt calibre 5.56 de fabricación estadounidense; dos pistolas Glock calibre 9 mm, con sus respectivos cargadores y cartuchos; un cargador con 35 cartuchos; dos miras holográficas; un adaptador de luz y láser. Cabe decir que el modelo y las características del fusil no hacen parte del inventario de la fuerza pública colombiana. Además, hallaron un total de 4.844 dólares, una máquina contadora de billetes, dos grameras digitales, un teléfono celular, dos computadores portátiles y estupefacientes.

Durán manifestó que no contaba con los permisos para tener ese material en su poder y fue capturada en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional. Por esto, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a la mujer el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Los cargos no fueron aceptados y un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.



Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía continuarán para establecer la posible participación de esta creadora de contenido en otros hechos delictivos, así como el origen y la destinación de los otros elementos encontrados (dólares, estupefacientes y demás).

María Paula Rodríguez Rozo

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