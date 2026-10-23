Atentado en peaje de Casanare deja a más de 100 aves muertas: así lograron salvarse los trabajadores

Un atentado con explosivos destruyó por completo las instalaciones del peaje San Pedro, ubicado sobre la Ruta 65, en jurisdicción del municipio de Villanueva, Casanare. La explosión ocurrió aproximadamente a las 12:30 de la madrugada y dejó tres trabajadores heridos: dos mujeres y un hombre que cumplía funciones de vigilancia. Sin embargo, también dejó un daño inmenso para las víctimas silenciosas del conflicto: la fauna y la flora. Al parecer, más de 100 aves murieron y otras más resultaron quemadas por la explosión.



Héctor Vizcaíno, alcalde de Villanueva, confirmó la cifra de los animales que fallecieron y dio más detalles que las autoridades han logrado establecer conforme han avanzado las horas. Los tres trabajadores se encuentran en el hospital del municipio. Ninguno reviste gravedad; solo presentan laceraciones y heridas.

Información preliminar entregada por la unidad Antiexplosivos de la Policía Nacional señala que la carga usada estaría entre los 100 y 120 kilos de explosivos de alta potencia. Adicional a esto, los señalados criminales introdujeron tornillos y trozos de cadena de motocicletas que salieron despedidos en la onda explosiva. “Esto es un atentado contra la dignidad humana, un atentado contra el municipio de Villanueva(...) y no merecen otra palabra estas personas sino terroristas que deben ser perseguidos por el Estado, deben ser aprehendidos y que paguen por estas situaciones”, declaró el mandatario local.

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Pero además de la destrucción que dejó la explosión a su paso, el alcalde habló sobre el impacto ambiental. Y es que el mandatario reveló que durante una ronda que se realizó por el sector se evidenciaron más de 100 aves muertas. Otras todavía están vivas, pero tienen parte de su cuerpo quemado. “Es algo desastroso que también afecta el sistema ambiental de nuestro municipio, del departamento de Casanare”, dijo en la entrevista.



Imágenes conocidas por Noticias Caracol muestran el daño causado a estos animales, que yacen en el suelo alrededor de lo que se conoce como el peaje de San Pedro, entre los restos de la infraestructura que salieron volando por la explosión. (Video del momento del atentado en peaje de Casanare: investigan si fue una retaliación del Eln)



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Lo que se sabe del atentado en el peaje San Pedro

Una cámara de seguridad logró captar el momento exacto en que los presuntos responsables dejaron un automóvil Chevrolet Spark negro que fue acondicionado para ser el carro bomba, causante de los estragos. El conductor del vehículo desciende corriendo y se sube a una motocicleta marca Pulsar, conducida por otro sujeto que se lo lleva del punto, al parecer rumbo hacia Monterrey. “Al parecer dentro de los mismos videos y en los análisis preliminares que se han visto por parte de las autoridades posiblemente estas personas también vayan heridas por el por causa de las esquinas y de la explosión”, reveló Vizcaíno.

En ese sentido, el mandatario dio una advertencia y un pedido de ayuda a departamentos aledaños, específicamente a centros de salud de los corredores hacia Yopal y Arauca, así como a municipios de Cundinamarca y Boyacá, entre ellos Santa María, Guateque, Chiscas, Campohermoso y Miraflores, para que estén atentos si llegan sujetos con heridas compatibles con las de la explosión.

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Tres trabajadores sobrevivieron a la explosión

Las tres personas que se encontraban trabajando en el peaje al momento del atentado sobrevivieron. Se trata de dos mujeres que cumplían labores en las casetas de recaudo y un hombre que trabajaba como vigilante durante ese turno. Vizcaíno contó que, después de recibir la noticia, se desplazó al hospital local de Villanueva para conocer el estado de salud de los afectados. Según su reporte, los tres presentaban heridas, golpes y afectaciones derivadas de la onda explosiva, pero ninguna revestía gravedad.

Una de las posibles razones por las que las trabajadoras sobrevivieron fue que permanecieron dentro de sus cubículos. Según el alcalde, estas estructuras habrían recibido un impacto menor en comparación con otros espacios del peaje que quedaron destruidos. En el caso del vigilante, el mandatario indicó que habría alcanzado a reaccionar y buscar un lugar donde resguardarse. Sin embargo, el hombre quedó golpeado y aturdido por la detonación.

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El alcalde también relató que una de las funcionarias le contó que el hombre que descendió del automóvil les hizo una señal con la mano, aparentemente para indicarles que salieran corriendo. Las trabajadoras no habrían reaccionado a esa advertencia y permanecieron en sus puestos, una circunstancia que, según la hipótesis del mandatario, pudo haber contribuido a preservar su integridad.

El vigilante, por su parte, habría interpretado inicialmente la llegada del vehículo como una posible situación de hurto. Según el relato que entregó Vizcaíno, el trabajador no habría identificado de inmediato lo que estaba ocurriendo y solo reaccionó cuando vio que las demás personas comenzaban a correr. La detonación se produjo en un momento en el que el tráfico vehicular era reducido. El alcalde señaló que esta circunstancia pudo evitar consecuencias más graves, dado que el corredor registra un importante flujo de vehículos durante otras horas del día.

María Paula Rodríguez Rozo

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