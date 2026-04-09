Inpec se pronuncia sobre concierto de Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí: "No fue aprobado"

En las últimas horas se conoció que Nelson Velásquez, cantante vallenato, estuvo dando un concierto al interior de la cárcel de Itagüí, Antioquia. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se pronunció sobre este hecho y anunció que no había autorización para que el artista llevara a cabo una función dentro de las instalaciones del penal, además del retiro del director de la cárcel y la investigación disciplinaria de 7 funcionarios.



A través de un comunicado, el Inpec señaló lo siguiente: “Se permite informar a la opinión pública las medidas que se van a tomar frente a las denuncias presentadas, por el ingreso de un artista al Establecimiento de Itagüí. Es importante resaltar que esta actividad en ningún momento fue aprobada, ni autorizada por el Gobierno Nacional, Ministerio de Justicia y del Derecho, ni la Dirección General del Instituto”.

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Sobre las acciones que se tomarán por parte de la entidad, se estableció lo siguiente:



“La presencia en el Establecimiento del Director Regional, quien se puso al frente la situación para verificar los hechos".

"Se ordena el cambio inmediato del director Encargado del Establecimiento y el traslado del comandante de vigilancia".

"Se apertura una investigación disciplinaria a 7 funcionarios, quienes estaban de servicio durante la visita".

"Se ordenó la intervención de los Grupos Especiales en el pabellón de alta seguridad del Establecimiento".

Según el Inpec, “estas medidas buscan esclarecer las causas de la visita al penal del artista en mención, con el fin de actuar de manera contundente, ante posibles irregularidades durante el procedimiento de ingreso”.

Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, también se pronunció sobre estos hechos y señaló a través de su cuenta de X que “Lo sucedido en la penitenciaria de Itagüí, con la presencia de un conocido cantante vallenato, no fue autorizado en ningún momento por el gobierno nacional ni Ministerio de Justicia ni Inpec. Se toman medidas correctivas de inmediato”.



Patio 1 de la cárcel de Itagüí, el lugar del concierto de Nelson Velásquez

De acuerdo con el medio Blu Radio, el concierto se llevó a cabo en el patio 1 con la orden de no sacar fotos ni videos porque, al parecer, hubo consumo de licor y también se habría hecho con la presencia de reclusos como alias Carlos Pesebre, alias Chaparro, alias Tom, alias Douglas, entre otros, quienes hacen parte de la Mesa de Paz Urbana, donde se llevan a cabo diálogos entre bandas criminales de Antioquia con el Gobierno Nacional.



Además, el medio citado conoció que los miembros de la Mesa de Paz Urbana habrían hecho una recolecta de dinero para pagar el costo del evento, el cual tendría un costo de 500 millones de pesos, de los cuales 100 millones habrían sido para el pago del artista Nelson Velásquez.



Este concierto, al parecer, se llevó a cabo durante el día de descanso del mayor Edgar Iván Pérez, quien era el director encargado del complejo carcelario de Itagüí.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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