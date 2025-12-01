VIDEO | Momento exacto del trágico robo en joyería de Bucaramanga que dejó un policía muerto

Un violento e inesperado intento de hurto registrado en una exclusiva zona de Bucaramanga culminó en un intenso intercambio de disparos en el centro comercial Cuarta Etapa, resultando en la trágica muerte de un funcionario de la Policía Nacional y uno de los presuntos delincuentes que llevaron a cabo este robo.

El suceso se desarrolló durante la tarde del pasado sábado 29 de noviembre en el barrio Cabecera del Llano, un sector reconocido de la capital santandereana. Un grupo de personas,quienes se encontraban armadas y vestían de civil, ingresó al establecimiento comercial con la intención de hacerse pasar por clientes y posteriormente asaltar una joyería. Sin embargo, los guardias de seguridad del local reaccionaron de inmediato, alertando a las autoridades. Esta decisión oportuna hizo que se precipitara la llegada de los uniformados y desencadenó una balacera con trágicos resultados.

Testigos presenciales describieron el momento como uno de profunda angustia y pánico, con "tiros por todos lados". Las personas se vieron obligadas a arrojarse al suelo para protegerse, en un lugar donde se encontraban niños, mujeres, adultos mayores e incluso mujeres embarazadas. Un testigo detalló que un ladrón que estaba cerca de él recibió un disparo. Además, se confirmó que la rápida acción de los escoltas al accionar primero sus armas frustró la materialización del hurto planeado.



El trágico desenlace

Como consecuencia del enfrentamiento armado, la Alcaldía de Bucaramanga confirmó que un miembro de la policía resultó gravemente herido y falleció momentos después del incidente. El director de la Policía, brigadier general William Oswaldo Rincón Zambrano, confirmó la identidad del uniformado que murió en medio de la balacera. Se trata del intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño, comandante de la Sijín Metropolitana de Bucaramanga, de 40 años.



El centro comercial fue inmediatamente evacuado tras el caos. Videos difundidos en redes sociales mostraron a uniformados y delincuentes descendiendo las escaleras en medio del terror generalizado. Las imágenes también evidenciaron los intentos de auxiliar a uno de los heridos, quien fue trasladado en una camioneta mientras los delincuentes continuaban disparando.



Las acciones policiales permitieron la neutralización de uno de los delincuentes. Además, se logró la captura de cinco personas implicadas en el intento de robo, a quienes se les incautaron tres armas de fuego. Las primeras investigaciones sugieren que esta banda criminal proviene de la ciudad de Barranquilla, aunque se sigue investigando cómo se trasladaron desde la capital del Atlántico hasta Bucaramanga.

Ante la gravedad del hecho y el asesinato del policía, el alcalde designado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, en coordinación con el Gobernador de Santander, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos. Esta suma será ofrecida a quien provea información sobre el paradero de los demás involucrados en este acto delictivo y homicidio. El alcalde aseguró que la prioridad es la seguridad de los bumangueses y expresó solidaridad con la familia del uniformado caído, a quien calificó como "héroe de la patria". Asimismo, se comprometió a reforzar la presencia policial en la ciudad.

Este incidente, que convirtió un concurrido centro comercial en una zona de guerra, subraya la urgente necesidad de coordinación e inteligencia para desmantelar estructuras criminales itinerantes que afectan la seguridad urbana, actuando como un rayo inesperado en un día tranquilo.



El escalofriante video de los hechos

Entre los videos más escalofriantes sobre este trágico robo se encuentra uno que logró captar los momentos exactos en los que los delincuentes ingresaron al establecimiento comercial. Estas personas, inicialmente, se hicieron pasar por compradores para posteriormente sacar un arma de fuego e intimidar a las personas que atendían el lugar. Gracias a la oportuna reacción de las atuoridades, la puerta de seguridad del recinto se cerró y algunos delincuentes quedaron encerrados dentro del local. Desde ese momento se dio inicio al intercambio de disparos.

#PLOMOTERAPIA. Un violento intento de hurto se registró esta tarde en una joyería del centro comercial Cuarta Etapa de Cabecera, en Bucaramanga. Según información preliminar, tres sujetos intentaron cometer el robo y fueron sorprendidos por unidades de la Policía presentes en la… pic.twitter.com/8wKfwfi9a0 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 29, 2025

