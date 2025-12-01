En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
ARCHIVOS 'CALARCÁ'
MADURO - TRUMP
PABLO ESCOBAR
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / VIDEO | Momento exacto del trágico robo en joyería de Bucaramanga que dejó un policía muerto

VIDEO | Momento exacto del trágico robo en joyería de Bucaramanga que dejó un policía muerto

Las autoridades continúan trabajando para establecer las identidades de los implicados y las circunstancias de los hechos.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 1 de dic, 2025
Comparta en:
Robo Bucaramanga
Así se vivieron los momentos de pánico tras robo en Bucaramanga. -
Foto: redes sociales (X: @ColombiaOscura)

Publicidad

Publicidad

Publicidad