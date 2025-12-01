Saab defendió transparencia de contrato de aviones Gripen para Colombia: esto dijeron del acuerdo

La empresa sueca Saab firmó el pasado 14 de noviembre un contrato con el Gobierno de Colombia para la adquisición de 17 aviones: 15 Gripen E (monoplaza) y 2 Gripen F (biplaza); más los equipos complementarios de cada aeronave. Tras varios cuestionamientos sobre la firma de dicho documento, la empresa compartió un comunicado defendiendo la transparencia del proceso.

"En relación con los comentarios realizados en algunos medios de comunicación y redes sociales sobre el contrato firmado recientemente entre Saab y el Gobierno de Colombia, en el marco del proceso de adquisición de una capacidad integral y de vanguardia de superioridad aérea para la defensa y seguridad nacional durante las siguientes décadas", se lee en el texto compartido por la compañía sueca.



La defensa de Saab frente al contrato con Colombia

Saab explicó que el contrato con el Gobierno de Colombia incluye la adquisición de 15 aviones Gripen E (monoplaza) y 2 Gripen F (biplaza), más los equipos complementarios de cada aeronave entre lo que se incluye: sensores avanzados, radares de alta precisión, simuladores, equipos de autoprotección, armamento moderno. El soporte logístico integral, componentes, repuestos, sistemas de simulación y entrenamiento también están incluidos en el contrato.



La empresa aseguró que el país no pagará de inmediato, explicando que el esquema financiero distribuyó los costos en siete años. "Este ha sido un proceso totalmente transparente y ético. Para Saab la transparencia y los valores éticos son pilares fundamentales para nuestro negocio. Tenemos tolerancia cero hacia la corrupción y una política estricta que regula nuestra conducta en línea con los directrices internacionales establecidas por la OCDE", enfatizaron en el texto.

La compañía sostuvo que tuvieron "rigurosos mecanismos de control y auditorías internas y externas", esto para prevenir y detectar cualquier conducta indebida que pueda estar vinculada con la corrupción. "No hubo participación de personas externas o intermediarios en el proceso. Toda la negociación y adquisición se llevó a cabo con representantes oficiales de la empresa y con la contraparte oficialmente designada por Colombia, con el acompañamiento del Gobierno de Suecia y sus estándares de transparencia".

El contrato para adquirir los aviones se cerró en 16,5 billones de pesos. La entrega de las aeronaves se hará de forma paulatina entre los años 2027 y 2032. Con la nueva flota se reemplaza a los aviones israelís Kfir. "Este momento es histórico para los colombianos y colombianas (...) La adquisición de 17 aeronaves Gripen nuevas de superioridad aérea, con la más alta tecnología, que fortalecerán la seguridad y defensa del país, y tendrá un impacto de responsabilidad social y ambiental en temas de energía agua y salud. Queda anunciado y espero que represente una innovación absoluta y una modernidad en el desarrollo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana", dijo el presidente Gustavo Petro cuando anunciaron el cierre de las negociaciones.

Saab aseguró que las negociaciones con cada país no son comparables, así como los requisitos. "En el caso de Colombia, es la primera vez que el país adquiere esta capacidad integral y nueva, siendo una solución completa y de vanguardia. Además, el alcance de cada contrato varía en cuanto a sistemas incluidos, nivel y sistemas de entrenamiento, repuestos, logística, simuladores, requisitos operativos, armamento, seguros, garantías y condiciones financieras", contaron en el texto.

Otros detalles del contrato, revelado por la compañía sueca, es que se incluye un paquete de cooperación industrial y transferencia de tecnología, "diseñado para promover el crecimiento económico, la creación de trabajo y el desarrollo de sectores estratégicos para Colombia". Para esto se efectuará la instalación de una planta de producción de paneles solares en la región del Caribe, así como mejoras en el sector de la salud y el suministro de agua potable para zonas de La Guajira a través de plantas de desalinización.