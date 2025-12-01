En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Saab defendió transparencia de contrato de aviones Gripen para Colombia: esto dijeron del acuerdo

Saab defendió transparencia de contrato de aviones Gripen para Colombia: esto dijeron del acuerdo

La empresa sueca compartió un nuevo comunicado defendiendo la firma del contrato de los aviones Gripen con el Gobierno de Colombia.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 1 de dic, 2025
Comunicado de Saab sobre contrato de Gripen para Colombia.
Archivo/Saab

