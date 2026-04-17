Joven universitario murió tras ser atacado con arma blanca en medio de un atraco en TransMilenio

La Corporación Universitaria Minuto de Dios informó que Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, un joven estudiante de 19 años quien cursaba el primer semestre de Ingeniería de Sistemas en esa institución, falleció este viernes luego de recibir varias puñaladas en medio de un intento de hurto en la estación de TransMilenio Minuto de Dios, en el occidente de Bogotá.

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La universidad expresó "su más profundo dolor y rechazo" frente a los hechos, ocurridos el pasado 15 de abril. Aunque el joven luchó por su vida durante dos días, perdió la vida este viernes a causa de las heridas causadas por el arma blanca. "Extendemos un mensaje de solidaridad, cercanía y acompañamiento a su familia, amigos y compañeros en este momento de profundo dolor. Como Institución, nos unimos en memoria por su vida", indicó en el comunicado.

Añadió que este suceso enluta a la comunidad educativa, e hizo un llamado a las autoridades para actuar frente a la inseguridad, la cual "no puede robarse los sueños de ninguna persona. Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia que atente contra la vida, la integridad y los sueños de nuestros estudiantes y de cualquier ser humano".



"La vida de Freddy Santiago, que iniciaba su vida adulta, con sueños de estudiar y crecer en su proyecto de vida, no puede verse cegada de manera violenta y que este hecho no nos cuestione ni nos exija un cambio como sociedad", dijo, y también solicitó que se adelanten las investigaciones correspondientes lo más rápido posible para dar con los responsables de este hecho.



Asimismo, indicó que se deben "fortalecer las condiciones de seguridad en los entornos de vida de las y los universitarios. Es fundamental avanzar en acciones concretas que garanticen la protección de los estudiantes y de toda la ciudadanía, mediante una mayor presencia institucional y estrategias efectivas de prevención".

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Por su parte, la empresa TransMilenio se pronunció sobre el ataque del que fue víctima el joven de 19 años, y escribió lo siguiente: "Lamentamos y condenamos el hecho ocurrido este miércoles 15 de abril. Además, enviamos un mensaje de solidaridad y acompañamiento a la familia y allegados de la víctima. Estamos a disposición de las autoridades competentes para colaborar con el proceso de investigación que permita establecer los responsables de este repudiable hecho".

Este hecho se suma al ocurrido en Kennedy, sur de Bogotá, el pasado 15 de abril, cuando un hombre de 54 años fue asesinado por hombres armados que, al parecer, intentaban robarlo. La víctima recibió varios disparos y fue trasladado a un centro asistencial cercano, donde falleció. Por este hecho, capturaron a una persona de 31 años. Asimismo, se inmovilizó una motocicleta empleada para cometer el robo que terminó en el homicidio del hombre. "Es de resaltar que el capturado, registra anotaciones por hurto y violencia intrafamiliar", agregó la Policía Metropolitana.

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LAURA VALENTINA MERCADO

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