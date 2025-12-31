Video del accidente de tránsito en Vía al Llano: motocicleta se incendió en un túnel

El túnel Buenavista, en la vía al Llano, fue el escenario de un accidente de tránsito que quedó grabado por cámaras de seguridad y que muestra el momento en que una motocicleta se incendió. El paso tuvo que ser cerrado durante una hora por parte de Coviandina, la concesionaria vial de este importante corredor del país.

Casi 40 minutos después del siniestro vial, la concesión escribió a través de sus redes sociales lo siguiente: “Atención, autoridades reportan cierre total del túnel Buenavista I Villavicencio - Bogotá, debido a siniestro vial que involucra motociclista con conato de incendio de dicho vehículo.Personal al frente de la situación para normalizar en el menor tiempo posible”.

Y es que el accidente fue aparatoso. En las imágenes se vio el momento en que las dos personas que iban a bordo del vehículo salieron disparadas y metros después la moto se prendió fuego.

Una de las víctimas, se levantó, luego corrió hacia la pared del túnel cuando la moto se incendió y luego se acercó a su acompañante, quien permanecía inmóvil en el piso. La persona que se puso de pie intentó mover a la otra del brazo. Se desconoce qué causó este siniestro vial.

Sobre las 3:50 de la tarde, la concesión informó que se habilitó el paso en este punto de la vía al Llano luego de que a las víctimas del siniestro vial se les brindara atención.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de las dos personas que estuvieron involucradas en este accidente.

Heridos por accidentes de tránsito en Colombia

En lo corrido del año 2025 se han registrado 25.280 personas heridas en accidentes de tránsito, una reducción del -2,53% con respecto al año 2024, cuando se registraron 25.935 lesionados en siniestros viales.

En cuanto a la cifra de personas fallecidas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que en lo corrido del año se han presentado 7.741 personas muertas en accidentes de tránsito, un aumento del 4,66% con respecto al año pasado, cuando para la misma fecha se registraron 7.396 fallecimientos.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias