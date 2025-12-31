En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Video del accidente de tránsito en Vía al Llano: motocicleta se incendió en un túnel

Video del accidente de tránsito en Vía al Llano: motocicleta se incendió en un túnel

En las imágenes se ve el momento en que dos personas salieron expulsadas del vehículo, el cual metros después se prendió fuego. La vía estuvo cerrada por una hora.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 31 de dic, 2025
Accidente de tránsito en la Vía al Llano
Accidente de tránsito en la Vía al Llano -
Coviandina

