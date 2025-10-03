Investigan muerte de abogada Sandra Cecilia Serrano, que llevó importantes casos en Bucaramanga

Las autoridades de Bucaramanga investigan la muerte de la abogada Sandra Cecilia Serrano, quien, junto a Juan Nicolás Gómez, fue quien demandó la elección del alcalde Jaime Andrés Beltrán, la cual fue anulada en fallo de segunda instancia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El pasado agosto, el Consejo de Estado confirmó la nulidad al señalar que Beltrán habría apoyado a concejales que no hacían parte de su partido, Colombia Justa Libres.



¿Qué se sabe de la muerte de Sandra Cecilia Serrano?

Según el coronel Diego Pinzón, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en la noche del 1 de octubre, hacia las nueve de la noche, recibieron una llamada al 123 donde informaban sobre una persona que estaría muerta dentro de un inmueble, ubicado en el barrio Sotomayor.

Señaló que al llegar al “conjunto residencial, se identifica una persona de sexo femenino, la cual se encuentra sin signos vitales. Esta persona no presenta rasgos de violencia. Inmediatamente se llama al CTI, que se encuentra en actos urgentes, por establecer las causas del fallecimiento”.



Información publicada por el medio Vanguardia indica que dentro del lugar encontraron una nota que decía: “Ojo, no tocar plato, ni pan, ni vaso, ni marcador”.

Publicidad

Sobre esto, el coronel Pinzón dijo que “no tengo conocimiento de un letrero”. Además, indicó que no se han establecido las causas de la muerte de la abogada Serrano, que es algo que “se tiene que establecer con Medicina Legal y con CTI, que hizo los actos urgentes” del levantamiento del cadáver.

No obstante, el exalcalde Beltrán ha dicho en sus redes sociales que, “de acuerdo al informe preliminar de la Policía Nacional, tomó la decisión de quitarse la vida”, algo que aún no se ha confirmado.



El demandante de la elección de Jaime Andrés Beltrán denuncia amenazas

Juan Nicolás Gómez habló con el medio citado y contó que Sandra Cecilia Serrano “me dijo que le daba miedo y quería retirarse del proceso, por eso no volvió a aparecer en los procesos administrativos”.

Publicidad

Añadió que luego de confirmarse la nulidad de la elección del alcalde de Bucaramanga lo llamaron y le dijeron que “yo iba a pagar las consecuencias de haber parado el proyecto de ciudad. Me dijeron que me iban a estar vigilando en la puerta de la casa”.



Jaime Andrés Beltrán habla de “persecución política”, tras lamentar muerte de la abogada

En un video que publicó en sus redes sociales, inició “enviando palabras de solidaridad y condolencia a la familia de la señora Sandra Cecilia Serrano, quien, de acuerdo al informe preliminar de la Policía Nacional, tomó la decisión de quitarse la vida”.

Afirmó que no tuvo “la oportunidad de conocerla, pero es lamentable la manera como algunos medios de comunicación y algunas personas han utilizado este hecho para querer relacionarlo con el fallo en segunda instancia del Consejo de Estado quien anuló nuestra elección”.

Esas versiones, aseguró, “ponen en riesgo mi vida, la de mis hijas, la de mi hijo, la de mi esposa. Y ese riesgo no solamente se ve en la perfilación de cada uno de los comentarios, sino en la manera rastrera y baja como intentan acabarnos. Esa persecución política viene de unos años atrás”

Por lo anterior, pidió a las autoridades que “a esta investigación se le dé la celeridad y los resultados se le comuniquen a la opinión pública, porque no vamos a permitir que nuestro buen nombre sea manchado”.

Publicidad

En otra publicación, expresó: “No voy a permitir que jueguen con mi buen nombre y dignidad como están acostumbrados, dañando la moral personal para debilitar a sus más duros rivales”, y sostuvo que “no todo vale”.

NOTICIAS CARACOL