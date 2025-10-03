En vivo
Noticias Caracol En Vivo
COLOMBIA  / Investigan muerte de abogada Sandra Cecilia Serrano, que llevó importantes casos en Bucaramanga

Investigan muerte de abogada Sandra Cecilia Serrano, que llevó importantes casos en Bucaramanga

En el inmueble donde hallaron el cuerpo de la jurista habrían encontrado una nota que es materia de indagación. El exalcalde de Bucaramanga se pronunció y envió mensaje de solidaridad.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de oct, 2025
Colprensa/Captura de pantalla

