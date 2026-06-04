Investigarán a Hollman Morris por presunto uso de medios estatales para favorecer agendas políticas

La Procuraduría General de la Nación informó este jueves que abrirá investigación en contra de Hollman Morris, director del Sistema de Medios Públicos del Estado Colombiano, por presunta utilización de medios estatales para favorecer agendas políticas afines al gobierno Nacional.



A través de un comunicado, el ente de control dijo: "La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra del gerente del Sistema de Medios Públicos del Estado Colombiano -RTVC-, Hollman Morris Rincón, por presuntas irregularidades relacionadas con la posible utilización de medios estatales de comunicación con el fin de favorecer agendas políticas afines al gobierno Nacional".

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Agregó que, "entre otras pruebas, el órgano de control solicitó a RTVC informar si se han emitido comunicaciones desde la gerencia de la entidad relacionadas con el cubrimiento de noticias de carácter político. Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria".

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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