Ideam pronostica más lluvias en Colombia en la última semana de julio: regiones con más probabilidad

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó un nuevo pronóstico sobre el clima entre este martes 28 y el viernes 31 de julio de 2026. Según la entidad, durante estos cinco días el comportamiento del clima estará marcado por condiciones cambiantes de precipitación en gran parte del territorio nacional. Aunque no se espera que llueva de manera continua en todas las regiones, sí habrá jornadas con aguaceros de diferente intensidad, especialmente en el occidente y noroccidente del país.

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El Ideam explicó que uno de los principales factores que influirá en las condiciones meteorológicas será el tránsito de las ondas tropicales número 29 y número 30, sistemas atmosféricos que favorecerán el incremento de la nubosidad y de las lluvias, principalmente durante la segunda mitad de la semana. Además del pronóstico de precipitaciones, la entidad indicó que continúan las alertas por altas sensaciones térmicas en varios sectores del Caribe, la Orinoquía, la Amazonía y parte de la región Pacífica. En contraste, para la madrugada del martes 28 de julio se esperan temperaturas bajas en zonas altas de Boyacá, Cundinamarca y los Santanderes.



¿Cómo estará el clima en Colombia entre el 28 y el 31 de julio?

El martes 28 de julio las precipitaciones disminuirían en comparación con el inicio de la semana. Sin embargo, seguirán presentándose lluvias en sectores del occidente, norte y oriente del país. Los pronósticos indican que continuarán los chubascos en departamentos como Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guainía, Caquetá y Putumayo. Mientras tanto, en el centro y sur de la región Andina se esperan lluvias de menor intensidad. En la costa Pacífica y parte del occidente y suroccidente de la región Caribe también persistirán algunas precipitaciones. Para San Andrés y Providencia se mantendrán condiciones entre parcialmente y mayormente nubladas, con posibilidad de lluvias durante la jornada.

El miércoles 29 de julio el Ideam prevé que las lluvias se concentren especialmente sobre el suroccidente del país, la Amazonía y el occidente de la Orinoquía. Las precipitaciones más importantes se registrarían en Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Guaviare, Meta, Vaupés y sectores de Chocó y Antioquia. En estas zonas existe probabilidad de tormentas eléctricas aisladas. En el centro y norte de la región Andina las lluvias serían de menor intensidad, mientras que en la región Caribe y el archipiélago de San Andrés también podrían presentarse precipitaciones ligeras y moderadas.



Para el jueves 30 de julio se espera un incremento de las lluvias debido al ingreso de la Onda Tropical No. 30, la cual interactuará con otros sistemas atmosféricos presentes sobre el país. Según el Ideam, esta situación favorecerá lluvias moderadas y fuertes sobre las regiones Pacífica, Caribe y Andina. Los mayores acumulados se pronostican en Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. También se esperan precipitaciones en diferentes sectores de la Orinoquía y la Amazonía, mientras que en San Andrés y Providencia continuarán las lluvias intermitentes.



El viernes 31 de julio las condiciones serán similares a las del jueves. El pronóstico indica que persistirán las lluvias sobre el occidente y noroccidente del país, con aguaceros de moderada a fuerte intensidad en departamentos de las regiones Pacífica, Caribe y Andina. Entre los departamentos donde se esperan mayores precipitaciones figuran nuevamente Chocó, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. De igual forma, se prevén lluvias en diferentes sectores de la Orinoquía y la Amazonía, mientras que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina continuará con condiciones variables y posibilidad de precipitaciones durante el día.



¿Cómo estará el clima en Bogotá durante la semana?

Para la capital del país, el Ideam pronosticó un inicio de semana con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias ligeras durante las tardes y las noches. La entidad indicó que, a medida que avance la semana, las precipitaciones tenderán a disminuir, especialmente hacia el viernes. En cuanto a las temperaturas, la más "mínima estará cercana a los 10 °C y la máxima oscilará entre los 19 °C y 21 °C".

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co