Joven denuncia presunto acto de violencia sexual durante entrevista en un spa de Medellín

Una joven estudiante de cosmetología denunció en redes sociales que habría sido víctima de un presunto acto de violencia sexual mientras se encontraba en una entrevista para realizar sus prácticas en un reconocido spa de Medellín. Identificada como Mariana, la usuaria de TikTok hizo pública la denuncia con el argumento de que no quiere que otras mujeres pasen por una situación similar. “Ninguna mujer debería sentirse insegura en un lugar donde se supone que está trabajando o está aprendiendo”, aseguró.

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Los hechos presuntamente ocurrieron en el spa Oasis Refugio de Bienestar, ubicado en el barrio Laureles. Mariana relata que está terminando sus estudios en cosmetología y que uno de los requisitos para graduarse es realizar las prácticas profesionales. Por ese motivo, contactó al centro estético para consultar si necesitaban practicantes y recibió una respuesta positiva. Así las cosas, agendaron una entrevista para el pasado 23 de julio.

Mariana asegura que quien la atendió ese día fue el ciudadano identificado con el apellido Hernández, quien sería también el dueño y creador del spa. “Las primeras preguntas que él me hizo en la entrevista fueron normales: mi edad, mi nombre, con quién vivía”, señala. Sin embargo, el cuestionario empezó a tornarse extraño. Según la joven, le preguntó cuáles eran las partes más sensibles de su cuerpo y luego comenzó a plantearle situaciones hipotéticas, fuera de contexto, para preguntarle cómo reaccionaría.



Después vino una supuesta prueba práctica, con la que se evaluarían masajes. Sobre esta fase, Mariana había escuchado que a una amiga suya le había ido bien, pues hizo la evaluación en presencia de Hernández y de una mujer que calificó el desempeño de la practicante. Pero, según relata, cuando ella llegó solo estaba el hombre.



“Yo sentía, presentía que algo iba a pasar. Cuando uno tiene miedo, uno no sabe cómo reaccionar, si salir corriendo, si quedarse, si hacer caso. En mi caso fue quedarme y hacer caso”, narró.

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Según la denuncia, Hernández le habría pedido durante la prueba que le realizara masajes en sus genitales e insistió en ello. Mientras recibía los masajes, le hacía preguntas personales a Mariana, como cuál era su color favorito o de qué color era su ropa interior. Cuando ella se negaba a responder o a acceder a algunas solicitudes, él le decía frases como: “Muy bien, así es que debe ser, así es que debe ponerles límites a los usuarios”.

La víctima relata que, posteriormente, Hernández habría realizado un acto sexual indebido frente a ella. Mariana recuerda que se sentía incómoda durante toda la situación. Después de eso, él le indicó que le hiciera un masaje de relajación y descontracturante. Ella asegura que en ese momento solo pensaba en salir del lugar y en que una situación como esa podía repetirse con otra persona.

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Una vez Mariana pudo salir del establecimiento, le contó lo sucedido a una de sus profesoras al terminar la clase y activaron la ruta de atención para este tipo de casos. Posteriormente, la joven acudió a la Fiscalía para interponer la denuncia y rendir declaración sobre lo ocurrido.

María Paula Rodríguez Rozo

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