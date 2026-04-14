Iván Zuleta habló del difícil momento que vivió el sepelio de su sobrina: “Colapsé emocionalmente”

En un testimonio marcado por el dolor y la reflexión, el reconocido acordeonero Iván Zuleta habló públicamente sobre la muerte de su sobrina de 15 años y los difíciles momentos que atravesó durante las honras fúnebres. El artista compartió su experiencia en La Red, donde abrió su corazón para narrar lo ocurrido desde la intimidad de su familia.



Durante la entrevista, Zuleta recordó Daniela Zuleta Géneco, como una joven llena de vida y sueños por cumplir. “Bueno, mi sobrina Daniela Zuleta Géneco, una niña de solo 15 años, aún estudiante de colegio, se graduaba el año entrante, una niña muy amorosa, una niña que apenas estaba comenzando a vivir”, expresó conmovido.

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El artista también habló de uno de los últimos momentos que compartió con ella, tras su participación en el Festival de la Leyenda Vallenata. “Me tocó encontrarme con ella en la casa de mi mamá, porque era menor de edad. Allá le entregué el trofeo”, relató.



¿Cómo fue que falleció Daniela Zuleta?

Sobre las circunstancias del fallecimiento, Zuleta explicó que todo ocurrió de manera repentina. Según contó, la madre de la menor la recogió del colegio y compartieron un momento cotidiano antes de que la situación cambiara drásticamente. “Venía hablando con ella en el carro, lo más normal, venía comiéndose algunos mecatos. Mi sobrina se acostó, aproximadamente a la media hora, 40 minutos, su mamá la fue a llamar y ya la encontró muy llena de demasiado vómito, ya los labios morados”.

Tras la emergencia, la familia buscó ayuda inmediata. “Mi hermano llevó a un médico que vivía al frente de su casa, ya la encontró sin signos vitales. Luego fue trasladada, teniendo la esperanza por los paramédicos, a una clínica de acá de Valledupar, donde nos informaron esta terrible noticia, que aún nos duele en lo más profundo del alma, sobre su deceso”, señaló.



El caso fue remitido a las autoridades correspondientes. De acuerdo con Zuleta, el proceso continúa en investigación: “Fue trasladada a Medicina Legal, donde Medicina Legal hizo su parte, pero al tratarse de una menor de edad se necesitan unos exámenes más profundos (…) y estamos a espera de la respuesta. Estoy seguro que Medicina Legal nos va a dar una respuesta certera y concreta sobre las causas del deceso de mi sobrina”.



El difícil episodio de salud en medio del sepelio

El dolor por la pérdida se intensificó durante el sepelio, momento en el que el artista sufrió un quebranto de salud. Según explicó, días antes ya venía enfrentando un proceso médico complejo. “Quiero decirle a Colombia la verdad. Le cuento que a mí me ha tocado demasiado, demasiado duro. Yo venía de estar 27 días hospitalizado en una clínica de Valledupar por un acceso que me salió, se pudrió, me tuvieron que hacer una cirugía, las curaciones fueron muy dolorosas”.



En medio de ese contexto, el impacto emocional del funeral desencadenó una reacción física. “Cuando estábamos en la funeraria, que ya llega el momento más difícil, que es cuando el cuerpo va hacia el cementerio, llegaron unos mariachis. Cuando yo sentí que comenzó a cantar (…) y vi que ya mi sobrina se iba de la funeraria, colapsé emocionalmente, lo cual me produjo una pérdida de conocimiento”.

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El acordeonero detalló que permaneció varias horas sin plena conciencia. “Duré alrededor de tres horas que no sabía qué estaba sucediendo. Preguntaba repetidamente lo mismo, quién se murió, qué hacemos aquí, qué está pasando”. Según explicó, este episodio habría estado relacionado con el impacto emocional del momento: “Según entiendo como que me faltó oxígeno en el cerebro por el impacto (…) me ocasionó una pérdida de conciencia temporal”.

Pese a la gravedad del episodio, Zuleta aseguró que actualmente se encuentra estable. "Luego visité a mi cardiólogo, me dijo que todo está perfecto, todo está bajo control”.

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Al cumplirse un mes del fallecimiento de la menor, el artista aprovechó su intervención para enviar un mensaje a las familias colombianas.

“Yo he sido un padre ausente debido a mi profesión. Esto nos ha enseñado más a que hay que valorar los momentos felices que son en familia (…) Todo el que tenga sus hijos y tenga la oportunidad de disfrutarlos, abrácelos, béselos, dígales cuánto los ama”.

Finalmente, Zuleta dejó una reflexión sobre la fragilidad de la vida: “Nadie sabe cuándo va a partir. Hoy fue mi sobrina, mañana puedo ser yo (…) Lo único seguro que tenemos es la partida de este mundo. El consejo que les doy de corazón es que a nuestros hijos le demos morales, buenas enseñanzas, buenas costumbres, pero ante todo amor”.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co