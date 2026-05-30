Video | Encuentran sin vida a joven que cayó al embalse de Guatapé durante fiesta en una embarcación

Las autoridades en Antioquia reportaron el hallazgo sin vida de un joven de 22 años, oriundo de la ciudad de Medellín, que falleció en extrañas condiciones en el embalse de Guatapé luego de estar en una fiesta junto a otros jóvenes dentro de una embarcación.



Luego de que las autoridades fueron informadas de la caída del joven al embalse, fueron más de 120 horas de búsqueda y 14 buzos especializados, además de unidades del Cuerpo de Bomberos de El Peñol, fueron quienes encontraron al joven muerto.

#LOÚLTIMO | Hallaron el cuerpo sin vida del joven que se encontraba desaparecido tras haber caído al embalse de Guatapé hace varios días. Esto se sabe



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Identidad del joven encontrado muerto en embalse de Guatapé

La víctima fue identificada como Alexander Avendaño Varela, de 22 años. Y es que encontrar el cuerpo sin vida de Alexander fue una tarea compleja para los rescatistas, pues en algunas zonas del embalse de Guatapé se alcanza entre 40 y 50 metros de profundidad.

El caso de Alexander dio un giro ya que en las últimas horas se conoció un video en el que se puede observar que minutos antes de caer al agua, el joven de 22 años se encontraba en medio de una acalorada discusión con varias personas de las que se encontraban también en la embarcación.



Alexander Avendaño no sabía nadar

En dicho video se puede escuchar cómo algunos de los jóvenes estaban incitando que a Alexander lo tirasen al agua y otras pedían que lo ahogaran. Incluso, en la grabación se ve cuando al joven le quitaron el pantalón y los zapatos. También se conoció que Alexander Avandaño no sabía nadar y en el momento de los hechos no tenía chaleco salvavidas.



Henry Berrío, comandante del Cuerpo de Bomberos de El Peñol, dijo que “en la noche anterior logramos la recuperación del cuerpo sin vida del joven que nos encontrábamos buscando desde el día domingo. Perdió la vida en aguas del embalse El Peñol-Guatapé. Gracias al apoyo de la familia y personal de la comunidad que se quedó anoche en el lugar, avistaron el cuerpo, nos dieron aviso y de inmediato acudimos al lugar para realizar la recuperación para su entrega a las autoridades competentes. Agradecemos a los cuerpos de bomberos, entidades y personas que nos apoyaron durante las 120 horas de búsqueda”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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