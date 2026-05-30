En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE
LEY SECA EN BOGOTÁ
YULIXA TOLOZA
METRO DE BOGOTÁ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Video | Encuentran sin vida a joven que cayó al embalse de Guatapé durante fiesta en una embarcación

Video | Encuentran sin vida a joven que cayó al embalse de Guatapé durante fiesta en una embarcación

Una grabación es clave para que las autoridades determinen qué sucedió con el joven fallecido, quien, aparentemente, tuvo una discusión con algunos jóvenes que se encontraban en el lugar.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 30 de may, 2026
Comparta en:
Video | Encuentran sin vida a joven que cayó al embalse de Guatapé durante fiesta en una embarcación
El joven fue identificado como Alexander Avendaño -
Noticias Caracol

Las autoridades en Antioquia reportaron el hallazgo sin vida de un joven de 22 años, oriundo de la ciudad de Medellín, que falleció en extrañas condiciones en el embalse de Guatapé luego de estar en una fiesta junto a otros jóvenes dentro de una embarcación.

Luego de que las autoridades fueron informadas de la caída del joven al embalse, fueron más de 120 horas de búsqueda y 14 buzos especializados, además de unidades del Cuerpo de Bomberos de El Peñol, fueron quienes encontraron al joven muerto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Identidad del joven encontrado muerto en embalse de Guatapé

La víctima fue identificada como Alexander Avendaño Varela, de 22 años. Y es que encontrar el cuerpo sin vida de Alexander fue una tarea compleja para los rescatistas, pues en algunas zonas del embalse de Guatapé se alcanza entre 40 y 50 metros de profundidad.

Últimas Noticias

“No tengo palabras”: Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame, tras recuperar su libertad
COLOMBIA

“No tengo palabras”: Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame, tras recuperar su libertad

El Parque Nacional Natural Tayrona cerrará sus puertas por 15 días: ¿por qué?
COLOMBIA

El Parque Nacional Natural Tayrona cerrará sus puertas por 15 días: ¿por qué?

El caso de Alexander dio un giro ya que en las últimas horas se conoció un video en el que se puede observar que minutos antes de caer al agua, el joven de 22 años se encontraba en medio de una acalorada discusión con varias personas de las que se encontraban también en la embarcación.

Alexander Avendaño no sabía nadar

En dicho video se puede escuchar cómo algunos de los jóvenes estaban incitando que a Alexander lo tirasen al agua y otras pedían que lo ahogaran. Incluso, en la grabación se ve cuando al joven le quitaron el pantalón y los zapatos. También se conoció que Alexander Avandaño no sabía nadar y en el momento de los hechos no tenía chaleco salvavidas.

Henry Berrío, comandante del Cuerpo de Bomberos de El Peñol, dijo que “en la noche anterior logramos la recuperación del cuerpo sin vida del joven que nos encontrábamos buscando desde el día domingo. Perdió la vida en aguas del embalse El Peñol-Guatapé. Gracias al apoyo de la familia y personal de la comunidad que se quedó anoche en el lugar, avistaron el cuerpo, nos dieron aviso y de inmediato acudimos al lugar para realizar la recuperación para su entrega a las autoridades competentes. Agradecemos a los cuerpos de bomberos, entidades y personas que nos apoyaron durante las 120 horas de búsqueda”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Municipio de Guatape

Municipio de Peñol

Medellín

Antioquia

Publicidad

Publicidad

Publicidad