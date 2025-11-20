En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EMERGENCIA SILVANIA
MISS UNIVERSO 2025
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ANTES DE LA NIEVE
GOLEADORES COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / JEP imputa a 30 militares del Ejército por falsos positivos, entre ellos tres generales retirados

JEP imputa a 30 militares del Ejército por falsos positivos, entre ellos tres generales retirados

Los llamados deberán responder por 209 asesinatos, 65 de ellos seguidos de desapariciones forzadas, además de una tentativa de homicidio, en hechos ocurridos entre 2002 y 2007, indicó el alto tribunal.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 20 de nov, 2025
Comparta en:
JEP imputa a 30 militares del Ejército por falsos positivos, entre ellos tres generales retirados
JEP

Publicidad

Publicidad

Publicidad