Joven deportista falleció tras ser arrollada por auto de alta gama en Santander: buscan al conductor

Una familia en Santander llora la muerte de Matyury Esperanza Martínez, una madre, esposa y deportista que falleció tras un trágico accidente ocurrido en una carretera de Floridablanca, mientras conducía su motocicleta. Hoy, sus allegados exigen cero impunidad con el responsable de este siniestro, que iba conduciendo un auto -presuntamente- a alta velocidad.

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Los hechos ocurrieron este 22 de mayo a la medianoche en la autopista Floridablanca-Piedecuesta, a unos metros del sector conocido como Papi Quiero Piña y la entrada a Fuerte Sur. Noticias Caracol conoció el reporte que está en poder de la Policía Metropolitana de Bucaramanga que fija cómo habría ocurrido el siniestro, según los testimonios recogidos por uniformados. El informe dice que “por razones aparentes” un vehículo a alta velocidad colisionó contra la motocicleta en la que se movilizaba de Martínez, cuando ella se disponía a regresar a su casa después de un turno de trabajo.

“Es de notar que en el sector del siniestro vial se encuentra en obra y cuenta con poca iluminación”, dice el informe.



A pesar que al lugar llegó una ambulancia, el paramédico informó que la mujer ya no tenía signos vitales. La comunidad del sector señaló a las autoridades que el vehículo involucrado sería un Mercedez Benz de color blanco o gris, con techo negro. Con base a esas características, se notificó a las patrullas de Floridablanca para iniciar la búsqueda del vehículo involucrado en toda la jurisdicción e iniciar la indagación preliminar de la responsabilidad en el hecho. Al momento de publicación de este artículo, el conductor del vehículo continúa prófugo.



Habla hermano de la víctima

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Fredy Andrés Martínez, hermano de Matyury, habló con Blu Radio este 23 de mayo mientras le embarga el luto por la pérdida de su familiar, pero fue enfático en pedir justicia. “Ella era una gran deportista. En su momento representó varias veces a Colombia en Las Vegas (...) Desafortunadamente nos tocó a nosotros y se nos lleva un conductor fantasma un gran ser humano, una gran esposa, una gran hermana”, resaltó.

“Quiero hablar en nombre de todas esas personas que tienen familiares que han sido víctimas de esos conductores fantasma, que se haga justicia, que estos casos no se queden impunes, que se llegue hasta las últimas instancias. Realmente esto es muy doloroso para toda la familia, para todos los seres que que la acompañaban en ese en ese momento”.

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María Paula Rodríguez Rozo

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