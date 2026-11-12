Joven desapareció en Betania, Huila, y fue encontrado muerto en un embalse: las dudas de su familia

El cuerpo sin vida de Daniel Alberto Arce López, un joven de 28 años que había desaparecido en el embalse de Betania, en el municipio de Yaguará, Huila, fue encontrado después de cuatro días de búsqueda. El hallazgo se produjo durante la jornada del 12 de noviembre, cerca del condominio Santa Helena. El caso comenzó durante la madrugada del 8 de noviembre, luego de que presuntamente Daniel asistiera a una celebración de cumpleaños que se realizaba en un pontón de la Marina Brasil, en aguas del embalse. Sobre su desaparición, la familia manifiesta dudas sobre las circunstancias en las que el joven falleció.



¿Qué pasó con Daniel Alberto Arce en la represa de Betania?

De acuerdo con el relato entregado por un familiar de Daniel a Blu Radio, el joven salió el sábado 7 de noviembre para encontrarse con su mejor amigo, Santiago Plazas, con quien tenía previsto intercambiar unos medicamentos. La comunicación con Daniel se perdió alrededor de las 6:00 de la tarde. Antes de dejar de responder, le habría informado a su novia que se dirigía hacia Yaguará. Durante esa noche, el joven habría llegado a una celebración de cumpleaños en la que, según la información entregada por la familia, se encontraban cerca de 30 personas, en su mayoría menores de edad. Entre los adultos estaban Daniel, su amigo Santiago, una mujer identificada como Paula y el capitán de la embarcación.

Uno de los momentos que generó dudas entre sus familiares ocurrió hacia la 1:49 de la madrugada. A esa hora, Santiago se comunicó con la novia de Daniel para preguntarle si él ya había regresado a su vivienda. Según el relato del familiar, inicialmente Santiago manifestó que Daniel se había retirado del lugar en un taxi. Durante la misma comunicación, habría dicho que estaba recibiendo una llamada del joven, pese a que la novia aseguró que los mensajes enviados a Daniel no estaban llegando. Posteriormente, los familiares recibieron información sobre un supuesto ahogamiento.

Publicidad

"A las 2 de la mañana, mis tíos nos cuentan que Santiago y Paula llegaron a la casa de mis tíos a decirles que Daniel se había ahogado, pero no dijeron nada más, no dijeron cómo, simplemente que Daniel se había ahogado, que él se había tirado del pontón y ya. No quisieron dar más información, no dijeron absolutamente nada más, cuando llegaron al otro día a la represa, había mil versiones". La familia señaló que, a partir de ese momento, comenzó a conocer relatos distintos sobre lo que habría ocurrido durante la celebración.



Familia de Daniel pidió investigar las diferentes versiones

Entre las versiones conocidas por los familiares estaba la posibilidad de que Daniel se hubiera lanzado voluntariamente al agua. Sin embargo, también recibieron información sobre una posible discusión entre Santiago y el capitán del pontón, así como sobre un supuesto empujón que habría terminado con el joven en el agua. Hasta ese momento, ninguna de esas circunstancias había sido confirmada oficialmente, razón por la cual familiares solicitaron a autoridades que se revisen las cámaras de seguridad del lugar y el familiar aseguró que ya se presentó la debida denuncia ante la Fiscalía. "Que digan la verdad, es lo único que le pedimos, que por favor la Policía investigue, que no dejen esto así".



Sobre el hallazgo del cuerpo, el medio recogió información sobre cómo fue encontrado el joven luego de cuatro días de labores de búsqueda en diferentes puntos del embalse. En el operativo, de acuerdo con las declaraciones hechas por el jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila, participaron organismos de socorro y autoridades de la Defensa Civil y del Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva, "que se desplazaron hasta la zona. El reporte oficial de los organismos de socorro, durante la jornada de hoy, es que fue encontrado un cuerpo en el área del embalse", fueron las declaraciones de la entidad Jorge Leonardo Chaparro.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co