En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
LISTA CLINTON
MIGUEL URIBE TURBAY
ANDRÉS CARNE DE RES
NATIONAL GEOGRAPHIC
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Reportan cierre en vía a La Línea por fuerte deslizamiento: esto se sabe

Reportan cierre en vía a La Línea por fuerte deslizamiento: esto se sabe

Por el momento, las autoridades se encuentran en el punto atendiendo los hechos. Se reportan cierres y alteraciones en la movilidad mientras se resuelve la situación.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 25 de oct, 2025
Comparta en:
Derrumbe en La Línea.jpg
Por el momento se encuentra cerrada la vía Cajamarca - Calarcá y Calarcá - Ibagué. - Foto:
suministrada

Publicidad

Publicidad

Publicidad