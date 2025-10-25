Reportan cierre en vía a La Línea por fuerte deslizamiento: esto se sabe

La vía a La Línea presenta un cierre total en su sentido Cajamarca - Calarcá por un reciente deslizamiento. El incidente ocurrió en el sector de Cinabrio, a la altura del kilómetro 33 de la vía Ibagué - Cajamarca - Calarcá. El tramo Calarcá - Ibagué también se encuentra afectado.

Estos hechos se presentaron, aproximadamente, hacia las 5:00 de la madrugada. Según testigos y habitantes de la zona, tal incidente se pudo presentar por las intensas lluvias registradas recientemente en el lugar.

Miguel Bermúdez, director operativo de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima, dio a conocer que en en el lugar ya se encuentran las autoridades, con la maquinaria requerida, para poder reabrir esta vía en el menor tiempo posible.



Noticia en desarrollo....

