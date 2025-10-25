Atención conductores: hay cierre en av. 68 con autopista Sur este sábado 25 y domingo 26 de octubre

La movilidad en el sur de la capital tendrá cambios temporales este fin de semana debido a importantes trabajos de infraestructura. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha autorizado el cierre total de la Avenida Carrera 68 a la altura de la Autopista Sur, en ambos sentidos, como parte de las labores asociadas al Contrato IDU-345-2020.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El cierre regirá desde las 9:00 p.m. del sábado 25 de octubre hasta la medianoche (0:00 a.m.) del domingo 26 de octubre de 2025. El motivo de la restricción es el izaje de una viga metálica en este punto crucial que sirve de límite entre las localidades de Tunjuelito, Kennedy y Puente Aranda. Se ha diseñado un riguroso Plan de Manejo de Tránsito (PMT) para mitigar el impacto en el flujo vehicular y garantizar la seguridad de todos los usuarios.

Desvíos clave para vehículos particulares y transporte público

A continuación, se detallan los recorridos alternos que deberán tomar los conductores durante las horas de cierre:

Publicidad

Sentido de Movilización Ruta de Desvío Autorizada Sur-Norte (vía Carrera 53 hacia Av. Carrera 68 al Norte) Tomar la Diagonal 45B Sur al oriente, luego la Carrera 52C al norte, continuar por la Autopista Sur al oriente hasta el retorno occidente-occidente a la altura de la Av. Carrera 50, regresar por la Autopista Sur al occidente, seguir por la Carrera 52C al norte y finalmente tomar la Calle 44 Sur al occidente para retomar el trayecto original. Oriente-Occidente (desde Retorno Autopista Sur / Av. Carrera 68 hacia Venecia) Continuar por la Autopista Sur al occidente, girar a la Calle 44 Sur al occidente, seguir por la Av. Boyacá al sur, tomar la Diagonal 52 Sur al oriente, seguir por la Carrera 54 al norte, Diagonal 50 Sur al oriente, Carrera 53A al norte y finalmente la Diagonal 45B Sur al oriente para ingresar a Venecia. Oriente-Occidente (desde Calle 44 Sur hacia Av. Carrera 68 al Sur/Venecia) Tomar la Av. Carrera 68 al norte, seguir por la Calle 42A Sur al oriente, la Carrera 52C al sur, la Calle 43 Sur al oriente, la Carrera 52A al sur, luego la Autopista Sur al occidente. A partir de aquí, seguir el mismo desvío hacia Venecia: Calle 44 Sur al occidente, Av. Boyacá al sur, Diagonal 52 Sur al oriente, Carrera 54 al norte, Diagonal 50 Sur al oriente, Carrera 53A al norte y Diagonal 45B Sur al oriente. Norte-Sur (vía Av. Carrera 68 hacia Carrera 53 al Sur/Venecia) Tomar la Autopista Sur al occidente, la Calle 44 Sur al occidente, seguir por la Av. Boyacá al sur, la Diagonal 52 Sur al oriente, la Carrera 54 al norte, la Diagonal 50 Sur al oriente, la Carrera 53A al norte y finalmente la Diagonal 45B Sur al oriente para acceder a Venecia.

Medidas para Peatones y Ciclistas

Las afectaciones también implican ajustes para quienes se movilizan a pie o en bicicleta en el área de influencia:

Peatones: Aquellos que habitualmente usan el andén del costado oriental de la Av. Carrera 68 deberán cruzar y circular por el andén del costado occidental .

Aquellos que habitualmente usan el andén del costado oriental de la Av. Carrera 68 deberán cruzar y circular por el . Ciclistas (Autopista Sur): Los ciclistas que circulan en sentido oriente-occidente y viceversa por la Autopista Sur deben descender de sus bicicletas y compartir con los peatones los andenes oriental y occidental de la Carrera 53.

Los ciclistas que circulan en sentido oriente-occidente y viceversa por la Autopista Sur deben los andenes oriental y occidental de la Carrera 53. Conexión Ciclorruta Av. 68: Los ciclistas que se mueven por la Autopista Sur, sentido occidente-oriente, y desean conectar con la ciclorruta de la Av. Carrera 68 (y viceversa) no tendrán cambios en su recorrido habitual.

Se recomienda a la ciudadanía planear sus viajes con antelación y seguir las indicaciones del personal autorizado en vía para evitar contratiempos.

Publicidad

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO