En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
LISTA CLINTON
MIGUEL URIBE TURBAY
ANDRÉS CARNE DE RES
NATIONAL GEOGRAPHIC
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Atención conductores: hay cierre en av. 68 con autopista Sur este sábado 25 y domingo 26 de octubre

Atención conductores: hay cierre en av. 68 con autopista Sur este sábado 25 y domingo 26 de octubre

En esta zona de la capital se llevarán a cabo importantes trabajos en materia de infraestructura para mejorar la movilidad. Tenga en cuenta los desvíos y rutas alternas.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 25 de oct, 2025
Comparta en:
Cierres en avenida 68.jpg
Estos son los cambios en movilidad para el fin de semana. -
Foto: Alcaldía de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad