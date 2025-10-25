En vivo
BOGOTÁ  / Celular de Baby Demoni tendría evidencias de "enfrentamiento fuerte", dice hermana de Yina Calderón

Celular de Baby Demoni tendría evidencias de "enfrentamiento fuerte", dice hermana de Yina Calderón

Desde la muerte de la joven influencer, las hermanas Calderón han reconocido la cercanía que tenían con ella y ahora Juliana afirma que hay indicios de que hubo un escenario violento.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 25 de oct, 2025
Baby Demoni y Juliana Calderon
Juliana y Yina Calderón eran amigas cercanas de Baby Demoni
Foto: @baby_demoni_

