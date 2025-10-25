Celular de Baby Demoni tendría evidencias de "enfrentamiento fuerte", dice hermana de Yina Calderón

La influencer bogotana Alejandra Esquin, de 24 años y conocida en redes sociales como Baby Demoni, falleció en extrañas circunstancias y el caso, que aún está bajo investigación, sigue lleno de versiones encontradas. Recientemente, la empresaria y abogada Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón y amiga cercana de la joven fallecida, compartió detalles de información que ha conocido, incluyendo el contenido de un teléfono celular que fue recolectado por el CTI.

Según reveló, ambas se conocieron durante el lanzamiento de una canción de Adriana Botina. Juliana, quien ya había visto videos de Baby Demoni y la consideraba una chica "muy inexperta en muchas cosas" pero con potencial viral, la invitó a su mesa. Tras el evento, intercambiaron números y ella le propuso realizar publicidad para su marca de queratinas. Poco a poco se fueron acercando y la influencer le confesó su mayor anhelo: "operarme, yo quisiera tener una buena cintura".

En entrevista con el pódcast Conducta Delictiva, Juliana Calderón contó que Baby Demoni que fue ella quien la contactó con el doctor que le realizó las cirugías estéticas a las que se sometió antes de su muerte.



“Entonces se hizo una mamoplastia, un aumento, una liposucción con lipotransferencia de glúteo. Salió muy contenta de su cirugía, estaba demasiado contenta. O sea, ella me decía, ‘se me cumplió mi sueño’. Tenía de pronto muchos complejos con su aspecto físico”, reveló.

Juliana Calderón también relató que se enteró de la muerte de Baby Demoni mientras estaba de compras con sus hermanas. Primero, recibió la llamada del cirujano, quien le dijo que estaba en el hospital. Luego, el mejor amigo de la joven, ‘La fresa más nea’, le dijo que la joven había entrado muy mal, con las pupilas afectadas y que "probablemente podía quedar con cerebral".



Más tarde, la noticia fatal llegó por mensaje de texto: la mamá de Baby Demoni le escribió"se nos fue".



¿Qué encontró en el celular de Baby Demoni?

Tras llegar al hospital en Kennedy, Juliana, ejerciendo su rol de abogada, acompañó a la familia y - según dice - la hermana de Baby Demoni, Valentina, le entregó el celular, del que alcanzó a enviarse “unas cosas a mi celular”, consciente de que el dispositivo iba a ser un "elemento probatorio".

De acuerdo con su relato, en el celular de la joven fallecida había audios de la pareja de Baby Demoni forzando a la hija de la influencer a hablar sobre el mejor amigo. Además, fotos y videos que daban cuenta de una escena "increíble" y compleja en el apartamento. Había "un televisor dañado, el vidrio quebrado, todo lleno de sangre". Por ello, Juliana Calderón dice que se presume que antes de la muerte "un enfrentamiento fuerte".

Por su parte, la pareja de Baby Demoni ha afirmado en redes que tuvieron una fuerte discusión, que él bajó a fumar un cigarrillo y al regresar la encontró muerta. A su vez, la hermana de la influencer reveló que en el apartamento había una cámara de seguridad, pero el CTI, al investigar, se dio cuenta de que la cámara "estaba sin memoria".

Tras la muerte, la pareja no se ha vuelto a pronunciar ni ha cooperado con la Fiscalía, algo que Juliana Calderón considera un comportamiento extraño si no tuviera nada que ver.

En el diálogo, Juliana concluye que, como amiga, siente que Baby Demoni "tenía muchas ganas de vivir" y "quería salir adelante". El caso está en manos de la Fiscalía, a la espera del dictamen final.