Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Nuevos restos humanos fueron hallados en La Escombrera, en Medellín: ya son 7 los cuerpos

Esta semana, la JEP y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) encontraron mas restos humanos que corresponderían a la séptima víctima hallada en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 26 de sept, 2025
El hallazgo se hizo en la tarde el 25 de septiembre de 2025.
JEP

