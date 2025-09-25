En vivo
COLOMBIA  / Primicia: la Fundación San José anulará el título de Juliana Guerrero en Contaduría

Primicia: la Fundación San José anulará el título de Juliana Guerrero en Contaduría

La información fue anunciada por Juan David Bazzani, abogado de la Fundación de Educación Superior San José, en entrevista con Noticias Caracol.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 25 de sept, 2025
