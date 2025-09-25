Primicia: la Fundación San José anulará el título de Juliana Guerrero en Contaduría

Juan David Bazzani, abogado de la Fundación de Educación Superior San José, confirmó en entrevista con Noticias Caracol que la institución anulará el título profesional de Juliana Guerrero en Contaduría, al no poder comprobar que realizó el examen Saber Pro antes de obtener el diploma. La joven trabajaba en el Ministerio del Interior y su nombre sonaba para ocupar el Viceministerio de la Juventud en el Ministerio de la Igualdad.

"A hoy no se conoce por parte del Icfes una respuesta oficial de si la estudiante presentó o no presentó las pruebas. En la medida en la que la universidad no tiene acreditada la presentación o el cumplimiento de ese requisito, la institución educativa tiene que proceder a la anulación del referido diploma por no cumplir con los requisitos legales para la expedición del mismo", dijo Bazzani.

El escándalo de Juliana Guerrero surgió en septiembre de 2025 tras denuncias sobre presuntas irregularidades en la obtención de su título profesional en Contaduría de la Fundación de Educación Superior San José (FESJ). Guerrero era una joven que trabajaba en el Ministerio del Interior y cuyo nombre sonaba para ocupar el Viceministerio de la Juventud en el Ministerio de la Igualdad.



La polémica fue impulsada por las acusaciones de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza. Las irregularidades señaladas eran dos: primero, Guerrero no habría presentado la prueba Saber Pro, un requisito obligatorio para obtener el título profesional. El representante legal de la FESJ, Francisco Pareja, indicó que era "posible que se nos haya pasado" este requisito. El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, ratificó la gravedad de esta situación, señalando que constituye una falta al ser un prerrequisito para el grado. Segundo, la joven no aparecía en los registros del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) como estudiante o egresada, ya que la institución "nunca la reportó".

A raíz de la controversia, la Fundación San José informó que tomaría medidas "drásticas y definitivas" para salvaguardar su integridad y prestigio. La institución decidió destituir de manera absoluta y con justa causa al secretario general, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, junto con la terminación del vínculo laboral de su equipo de trabajo directo. La FESJ reiteró su propósito de proteger el prestigio institucional y se anunció que anulará el título de Juliana Guerrero. Por su parte, el Ministerio de Educación iniciará una "visita de inspección a la Fundación San José” para verificar la "consecuencia de errores"

Noticia en desarrollo...