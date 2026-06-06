La hipótesis detrás de la muerte de dos policías de la Sijín en medio de operativo en Medellín.

Autoridades judiciales y de policía en Medellín avanzan en la reconstrucción de los hechos que dejaron como saldo la muerte de la subintendente Yuli Milena Giraldo Morales, de 38 años, y del patrullero John Alexander Zapata Vásquez, de 26. Ambos hacían parte de unidades investigativas de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y se encontraban vinculados a labores relacionadas con automotores.

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De acuerdo con información preliminar recopilada por los organismos de investigación, el hecho se presentó hacia las 10:30 de la noche del viernes 5 de junio en inmediaciones de la carrera 80A con calle 41, en el barrio Laureles. En ese punto se desarrollaba un procedimiento asociado a la ubicación y verificación de una camioneta que había sido reportada como robada.

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¿Cuál es la principal hipótesis en caso de muerte de dos policías de la Sijín en Medellín?

La principal línea investigativa señala que los dos policías realizaban labores de seguimiento al vehículo, posiblemente en desarrollo de un procedimiento encubierto o de civil, con el fin de establecer la situación del automotor y, de ser posible, avanzar en su recuperación y en la identificación de responsables del hurto.



En paralelo, otro grupo de uniformados, entre ellos un intendente jefe adscrito a un esquema de protección, se encontraba en el mismo lugar. Según versiones iniciales, este último estaba fuera de servicio y permanecía dentro del vehículo junto a dos civiles, entre ellos un comerciante.



La hipótesis central que manejan las autoridades indica que habría ocurrido un error de identificación. El intendente jefe habría interpretado la presencia de los dos policías vestidos de civil como una posible amenaza o como la irrupción de delincuentes armados. Bajo esa percepción, habría accionado su arma de fuego particular, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

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En medio de la confrontación, los dos investigadores resultaron gravemente heridos. Aunque fueron trasladados de inmediato a un centro asistencial cercano, fallecieron poco después debido a la gravedad de las lesiones provocadas por impactos de arma de fuego.

El caso es considerado por las autoridades como un posible episodio de fuego amigo, aunque esta calificación aún no es definitiva. La Fiscalía General de la Nación y equipos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumieron la inspección técnica del lugar y la recolección de pruebas materiales, incluidas armas de fuego y dispositivos móviles incautados durante el procedimiento.



Autoridades capturaron a tres personas por el caso

En total, tres personas fueron capturadas en el marco de la investigación. Entre ellas se encuentra el propio intendente jefe que habría disparado, así como los dos civiles que lo acompañaban en la camioneta objeto del operativo. Estos últimos son un comerciante y otro hombre cuya relación con los hechos aún está siendo esclarecida.

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Las autoridades han reiterado que el caso se encuentra en etapa inicial de investigación y que todavía son confusos los hechos que indiquen la responsabilidad individual de los implicados ni sobre la cadena de decisiones que llevó al desenlace fatal.

Uno de los puntos clave que buscan esclarecer los investigadores es si hubo fallas en la coordinación del operativo, especialmente en la identificación entre los distintos grupos de la Policía que actuaban en el sector. También se evalúa si existían protocolos claros de comunicación sobre la presencia de agentes encubiertos o vestidos de civil en el área.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co