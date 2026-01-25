En vivo
COLOMBIA  / La hipótesis detrás del asesinato de tres integrantes de una familia en Lérida, Tolima

La hipótesis detrás del asesinato de tres integrantes de una familia en Lérida, Tolima

Aunque hasta el momento no se reportan capturas, las autoridades avanzan en la investigación del asesinato de tres integrantes de una misma familia ocurrido en el municipio de Lérida, Tolima.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 25 de ene, 2026
Hipótesis detrás del homicidio múltiple de una familia en Lérida, Tolima
Homicidio múltiple en Lérida, Tolima: las hipótesis del asesinato de una familia. -
Archivo

Un nuevo hecho de violencia sacudió al departamento del Tolima tras el homicidio de tres miembros de una misma familia en el municipio de Lérida. El ataque ocurrió al interior de una vivienda ubicada en el barrio Resurgir, donde hombres armados ingresaron y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar. Las víctimas fallecieron debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por arma de fuego.

Las personas asesinadas fueron identificadas como Jhon Jairo Acosta, Martha Zúñiga y su hijo, Adrián Felipe Acosta, de 19 años. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró en horas de la noche, cuando algunos de los integrantes del hogar se encontraban descansando y otros realizando actividades cotidianas dentro de la vivienda.

Tras escuchar varias detonaciones, vecinos del sector alertaron a las autoridades. Minutos después, unidades de la Policía Nacional llegaron al lugar y confirmaron el fallecimiento de las tres personas. La zona fue acordonada para permitir el trabajo de inspección técnica por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que asumió la conducción del proceso judicial.

Hipótesis detrás del homicidio múltiple de una familia en Lérida, Tolima

El coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, indicó que desde el momento en que se conoció el hecho se activaron todas las capacidades institucionales para esclarecer lo ocurrido. "Fue a las 10:42, en el barrio Resurgir. Tres ciudadanos fueron lesionados con arma de fuego, fallecieron posteriormente a la gravedad de las heridas.

"La Policía activó todas sus capacidades institucionales, se desplegó un equipo especializado y trabajan para esclarecer este crimen. No descansaremos hasta tener resultados completos", agregó.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

