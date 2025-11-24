La razón por la que a mayores de 65 años podrían suspenderle su licencia de conducción en Colombia

La licencia de conducción en Colombia es uno de los documentos más importantes para manejar en las calles del país; para adquirirla, los interesados deben en primer lugar cumplir con estándares de seguridad, capacidad física y competencias técnicas. En el caso de los conductores de mayor de edad, como los mayores de 65 años, la renovación de este permiso implica cumplir con ciertos procedimientos adicionales para garantizar el trámite, que en caso de que no lo cumpla, le sería suspendido.

Según la normativa vigente, la vigencia de la licencia de conducción varía dependiendo de la edad del conductor y del tipo de vehículo que maneja. En el caso de los vehículos particulares, la medida aplica así:



Los conductores menores de 60 años pueden mantener la licencia por diez años antes de renovarla.

pueden mantener la licencia por diez años antes de renovarla. Los conductores entre 60 y 80 años deben renovarla cada cinco años.

deben renovarla cada cinco años. Para conductores mayores de 80 años, la renovación es anual.

En cuanto a los vehículos de servicio público, los conductores menores de 60 años deben actualizar su licencia cada tres años, y aquellos mayores de 60 años deben hacerlo anualmente. Esta diferenciación busca garantizar que quienes manejan vehículos con pasajeros o transporte de carga pesada mantengan un nivel adecuado de seguridad en sus capacidades.



La razón por la que podrían suspenderle la licencia si tiene más de 65 años

El requisito más importante para la renovación de la licencia en adultos mayores es la presentación de "un nuevo examen de aptitud física, mental y de coordinación motriz, y previa validación en el sistema RUNT que la persona se encuentra al día por concepto de pago de multas por infracciones a las normas de tránsito, debidamente ejecutoriadas", según indica el Ministerio de Transporte en el artículo 22 de la Ley 769 del 2002, modificado por el artículo 197 de Decreto 19 del 2012.

"Todos los conductores de servicio público mayores de 65 años deberán renovar su licencia de conducción anualmente, demostrando su aptitud mediante certificación competente e idónea", agrega la ley. Este certificado no puede ser emitido por cualquier profesional de la salud; debe provenir de un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado por el Ministerio de Transporte y registrado en el Sistema de Control de Conductores (SICOV).



El sistema automatizado del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) verifica la validez del certificado antes de aprobar la renovación. Si el documento no se encuentra vigente o no ha sido registrado correctamente, la solicitud de renovación será rechazada, suspendiendo en la práctica la autorización para conducir hasta que se cumpla con el requisito. En caso de que el examen determine la "imposibilidad transitoria física o mental para conducir", la licencia será suspendida.



Además del examen médico, los conductores deben cumplir otros requisitos legales para completar el trámite. Deben estar inscritos en el RUNT, presentar su documento de identidad original y no tener multas de tránsito pendientes. Si existen comparendos, el conductor debe demostrar que ha alcanzado un acuerdo de pago o que las infracciones están debidamente saldadas. Estas medidas buscan garantizar que solo los conductores que cumplen con la totalidad de obligaciones legales puedan mantener su licencia activa.



Requisitos para renovar la licencia de conducción en Colombia

Para obtener la licencia de conducción por primera vez o renovar la misma, los conductores deben demostrar ante las autoridades de tránsito la aptitud física, mental y de coordinación motriz, mediante medios tecnológicos sistematizados y digitalizados, así como instrumentos médicos pertinentes. Los requisitos, según la ley, incluyen:



Capacidades de visión y orientación auditiva.

Agudeza visual y campimetría.

Tiempos de reacción y recuperación al encandilamiento.

Capacidad de coordinación entre aceleración y frenado.

Coordinación integral motriz de la persona.

Discriminación de colores y percepción de la franja horizontal y vertical.

La obligación de presentar un certificado médico también aplica para los conductores que buscan recategorizar su permiso, por ejemplo, al pasar de vehículos particulares a vehículos de servicio público. Esto asegura que todos los conductores que operan vehículos en Colombia hayan sido evaluados de manera rigurosa y cumplan con los criterios de seguridad establecidos por las autoridades.

