En Ciudad Bolívar, ciudadano que se defendió de un robo fue brutalmente asesinado: detalles

Un hombre salió junto con su hermana de un bar en el barrio Madelena, localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá sin esperar que allí encontraría la muerte. Dos sujetos le quitaron la vida tras un violento atraco en horas de la madrugada del pasado domingo.

La víctima, un hombre de 35 años, se encontraba departiendo con su hermana y tras salir del establecimiento comercial pidió un taxi para volver a su casa.

La hermana del hombre asesinado le narró a *City Noticias* que “de la nada yo vi que mi hermano salió a correr. En ese momento, yo no entendía qué había pasado. Cuando volteo a mirar, alguien le había rapado el celular a mi hermano”.



Tras resistirse al robo, la víctima comenzó a perseguir a los dos ladrones, quienes le propinaron una golpiza en el piso y también le causaron heridas con arma cortopunzante.



“Ellos salieron a correr, se fueron hacia otro barrio que queda ahí cerca a Madelena y yo me fui con mi hermano”, indicó la hermana del hombre asesinado.

El herido fue llevado a un hospital para que recibiera atención médica, pero, lamentablemente, llegó sin signos vitales.

La esposa de la víctima pidió que “este caso no quede así, ya que dejaron a una hija sin su papá. Nos quitaron a un buen ser humano y solo queremos que se haga justicia”.

Las autoridades se encuentran investiganco las cámaras de seguridad de la zona para lograr identificar a los ladrones que le quitaron la vida a este ciudadano en Ciudad Bolívar.



Cifra de homicidios en Bogotá

Según cifras del Ministerio de Justicia, en lo que va del año 2025 se han registrado en Bogotá 874 homicidios, lo que equivale a una tasa de 11,01 casos por cada 100.000 habitantes.

En el ámbito legal, el homicidio en Colombia está regulado por el artículo 103 del Código Penal. Este establece que quien cause la muerte a otra persona puede enfrentar una condena de 208 a 450 meses de prisión (aproximadamente entre 17 y 37 años). Esta sanción corresponde al homicidio doloso, es decir, cuando existe la intención de quitar la vida. La severidad de la pena refleja la importancia que la legislación otorga a la protección del derecho fundamental a la vida.

De manera distinta, el homicidio culposo ocurre cuando la muerte se produce por negligencia, imprudencia o impericia, sin intención de matar. Aunque la pena es menor, puede agravarse si la conducta está relacionada con actividades de riesgo, como conducir bajo los efectos del alcohol o ejercer responsabilidades médicas de forma indebida.

El Código Penal también contempla el homicidio agravado, aplicable en circunstancias especiales como la sevicia, la indefensión de la víctima, el parentesco cercano o cuando la víctima es menor de edad. En estos casos, la sanción tiende a acercarse al máximo previsto por la ley.

Finalmente, la normativa reconoce causales de exclusión de responsabilidad, entre ellas la legítima defensa, el estado de necesidad o el cumplimiento de un deber legal. No obstante, estas deben ser demostradas ante un juez para que tengan validez.

