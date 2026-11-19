La Alcaldía de Guacarí, Valle del Cauca, confirmó en la mañana de este 19 de noviembre que Lizeth Alejandra Castaño Montes fue liberada, luego de haber sido secuestrada por hombres armados el pasado 27 de octubre de 2026, alrededor de las 5:00 a. m., en la panadería de su familia.



"La Administración Municipal de Guacarí confirma una noticia que llena de alegría y tranquilidad a todo el municipio: Alejandra Castaño Montes ya se encuentra en libertad", se lee en la publicación de la administración municipal. Agregaron que próximamente se revelarán más detalles sobre la liberación de la joven.

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