Lista completa de los militares fallecidos en el accidente de la FAC en el Putumayo

Lista completa de los militares fallecidos en el accidente de la FAC en el Putumayo

"Lamentamos profundamente informar que, tras culminar las labores de búsqueda y rescate, hoy confirmamos con dolor los nombres de nuestros héroes", indicó el Ejército Nacional.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 24 de mar, 2026
Lista completa de los militares fallecidos en el accidente de la FAC en el Putumayo
Continúa el luto por la tragedia del avión Hércules que se estrelló en zona rural de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, y el Ejército Nacional reveló la lista completa de las víctimas a través de sus redes sociales. El accidente aéreo ocurrido en la mañana del pasado lunes 23 de marzo y cobró la vida de 70 personas.

Sargento Segundo

  • Carlos Andrés Tabaco Franco

Cabo Primero

  • Jairo Andrés Rincón Machado

Cabos Terceros

  • Jiron Jairo Acuña Cruz
  • Yeferson Fabián Otavo Yima

Soldados Profesionales

  • Alejandro José Ramírez Mejía
  • Anderson Steven Moreano Canticus
  • Andrés Javier Moreno Chávez
  • Arley Camilo Tordecilla Warnes
  • Benjamín Esteban Pérez Torres
  • Brandon Leonel Jiménez Clavijo
  • Brayan Espejo Díaz
  • Camilo Andrés Argel Villadiego
  • Carlos Andrés Giraldo Beltrán
  • Cristian Camilo Baza Tordecilla
  • Cristian Camilo Contreras Astroza
  • Daniel Esteban Arias Pérez
  • Deimer Alexis Muñoz Cerón
  • Edier Enrique Obando Rengifo
  • Ederxander Morales Torres
  • Eyder Yobany Dizu Morano
  • Fabián Andrés Moreno Rodríguez
  • Giovanny Ocampo Tenorio
  • Gildardo Arnulfo Montanchez
  • Hugo Mario Varón Reyes
  • Jaider Alexis Solís Torres
  • Janier Andrés Navarro Rangel
  • Jarvi Dabián Morán Viteri
  • Jeison Mena Hurtado
  • Jesús Alejandro González
  • Jesús Antonio Narváez Vargas
  • Jesús Eduardo Hernández Hernández
  • Jesús Enrique Chiquillo Miranda
  • John Fader Cruz Vargas
  • Jhon Jairo Libreros Tarapuez
  • Jonatan Moreno Baena
  • Jorge Luis Morales Rumbo
  • José Alfredo Pérez Ramírez
  • José Esteban Marino Saavedra
  • José Marco Mendoza Caicedo
  • José Yefer Moreno Viveros
  • Juan Camilo Ovallos Lozano
  • Juan Ernesto Quintero Aquite
  • Juan Sebastián Chaverra Romaña
  • Julián David Céspedes Arias
  • Leandro Díaz Reyes
  • Luis Andrés Noreña Andica
  • Luis Antonio López Orozco
  • Luis Eduardo Blanco Hernández
  • Luis Eduardo González Hernández
  • Marco Tulio Martínez Varón
  • Mateo Herrera López
  • Óscar Favián Romero Silva
  • Rafael Santo Guerra Almeida
  • Romer Vargas Silva
  • Santiago Andrés Arias Pérez
  • Urbano Junior Pertuz Martínez
  • Wilmer Olegario Petevi Pantoja
  • Willian Andrés Vélez Ortiz
  • Wilson Daniel Otavo Tique
  • Yeiner Cabrera Bustos

Soldado

  • Kaleth Dávila Julio Severiche

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

