Lleva cuatro años buscando a su mamá desaparecida: creó marca de café con su rostro para encontrarla

Sergio Delgado lleva cuatro años sin saber de su mamá, Rosalba Velandia Salazar. Un día, abrió la puerta de su casa en Piedecuesta, Santander. Desde ese momento, no se supo más de ella. Su rastro quedó trazado hasta el peaje Los Curos; y ahí se desdibujó su figura. Esto ocurrió el 15 de julio de 2022, pero Sergio sigue buscando respuestas con persistencia, como si fuera apenas el primer día de la desaparición. Él insiste: no se rendirá. Ha traspasado fronteras y ahora creó -lo que él llamó- “un café para encontrarla”.

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Han pasado cuatro fechas conmemorativas del Día de la Madre que para él son un trago amargo. Cuatro mayos sin que él tenga pistas, cartas o registros de su paradero.

Nacida el 30 de octubre de 1956, doña Rosalba es descrita como una mujer de te trigueña, contextura mediana, altura de 1,65 metros, cabello ondulado, negro y largo, ojos pequeños y labios medianos. Dos años antes de su desaparición, esta mujer fue diagnosticada con depresión. En su angustia y la incertidumbre, Sergio denuncia que ha percibido una falta de resultados y un apoyo limitado por parte de las autoridades competentes. Por eso, él decidió tomar la búsqueda de su madre por su cuenta, con ayuda de los internautas.



La búsqueda de Rosalba en redes sociales

Sergio creó una cuenta en redes sociales para divulgar día a día las características de Rosalba y los recuerdos que guarda con ella. Poco a poco, lo que inició como una difusión desesperada con ella, se convirtió en una especie de diario o bitácora donde han quedado consignadas las peripecias que Sergio ha enfrentado en su búsqueda por la verdad. En ese proceso, Sergio tuvo que atravesar por un divorcio con quien algún día de su esposa.



Con un aviso a sus espaldas que carga como si fuera una mochila, este hijo ha caminado miles de kilómetros en carreteras y municipios, a la espera de que alguien, cualquier persona, le diga si sabe algo de Rosalba. Ya ha estado por 15 departamentos y ha colocado afiches en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga. Incluso tomó la valentía de irse hasta la frontera entre Colombia y Ecuador, entrar al país vecino y enfrentarse a una cultura diferente para probar algo de suerte y comprobar si allí había nuevas luces sobre el paradero de su mamá.



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El día 4 de mayo de 2026, a pocos días del Día de la Madre, Sergio inauguró una marca de café cuyo empaque tiene el rostro de Rosalba. En un video que conmovió a miles de personas, este hombre declaró que “oficialmente” tenía “Un café para encontrarla”. “Rosalba Velandia a va a ir a la canasta de su mercado, bienvenido al mercado ’Un café para encontrarla’”, dijo en un video con voz quebrada.

“Es una madre que me enseñó el valor del amor, el respeto, me enseñó a trabajar. Siento mucha emoción de saber que un café 100 % colombiano va a salir al mercado”, resaltó.

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Sergio ve esta nueva propuesta como algo que marcará un nuevo rumbo en la búsqueda: “Cada compra, cada mensaje compartido y cada recomendación hacen una gran diferencia. Detrás de este emprendimiento hay un hijo que no pierde la fé de volver a abrazar a su mamá algún día”.

María Paula Rodríguez Rozo

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