TransMilenio tendrá rutas y horarios especiales por partidos de la Selección Colombia: tome nota

Con los partidos de la Selección Colombia cada vez más cerca, Bogotá ya se prepara para recibir a miles aficionados que seguirán los partidos de la tricolor en los espacios públicos dispuestos por la Alcaldía de Bogotá durante el Mundial. Con el propósito de facilitar la movilidad de los asistentes, TransMilenio anunció una serie de medidas operativas que incluirán extensión de horarios en algunas rutas y alternativas de transporte hacia los principales puntos de concentración.

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Las acciones estarán vigentes durante los encuentros que disputará Colombia frente a Uzbekistán, programado para este miércoles 17 de junio, y ante la República Democrática del Congo, previsto para el martes 23 de junio. Ambos compromisos podrán ser vistos en los denominados Fan Zones ubicados en distintos sectores de la ciudad.

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Así quedaron horarios en TransMilenio para facilitar desplazamientos en partidos de la tricolor

De acuerdo con la información entregada por el sistema de transporte masivo, algunas rutas operarán con horarios extendidos hasta las 11:45 de la noche con el fin de facilitar el regreso de los asistentes una vez finalicen las actividades relacionadas con los partidos.



Entre los puntos que tendrán refuerzos operativos se encuentran las estaciones Museo Nacional, ubicada sobre la troncal de la Carrera Décima, y Campín – UAN, en la troncal NQS Central. En cada una de estas estaciones estarán disponibles ocho servicios con horario ampliado para atender la demanda de usuarios durante las jornadas mundialistas.



La medida busca ofrecer alternativas de movilidad para quienes se movilicen desde distintos puntos de la ciudad hacia los lugares donde se desarrollarán las actividades de seguimiento de la Selección Colombia.



¿Cómo llegar al Parque El Tunal para ver los partidos de Colombia?

Uno de los principales espacios habilitados para los aficionados será el Parque El Tunal, en la localidad de Tunjuelito. Los asistentes podrán llegar mediante varias opciones del sistema de transporte público.

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TransMilenio informó que existen servicios con destino al Portal Tunal y a las estaciones Parque y Biblioteca, que funcionarán dentro de su programación habitual. Además, el componente zonal contará con cerca de 70 rutas que circulan por corredores importantes como la avenida Boyacá, la avenida Villavicencio, la carrera 24 y otros sectores cercanos al parque.

Para la salida de los eventos, también se dispusieron ajustes en la operación de algunas rutas circulares de TransMiZonal. Entre ellas se encuentran los servicios HC705 El Uval – Parque El Tunal y T11 Alpes – Parque El Tunal, los cuales extenderán su funcionamiento hasta las 11:45 p. m., permitiendo que los asistentes tengan mayores opciones de regreso una vez concluya la programación.



Opciones de transporte hacia el Parque Fontanar del Río

Otro de los puntos donde los bogotanos podrán reunirse para seguir los encuentros de la Selección será el Parque Fontanar del Río, ubicado en la localidad de Suba.

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Para llegar a este sector, los usuarios tendrán disponibles nueve rutas de TransMiZonal que conectan con zonas cercanas al CAI Fontanar del Río y la diagonal 149. Estas alternativas operarán dentro de sus horarios habituales y permitirán el acceso de los asistentes al espacio destinado para la transmisión de los partidos.

En cuanto al retorno, TransMilenio anunció que la ruta circular C104 Suba Compartir – Portal Suba prestará servicio hasta las 11:45 de la noche, con el propósito de facilitar la salida de quienes permanezcan en el lugar durante las actividades relacionadas con el Mundial.



¿Cómo será la movilidad hacia otros puntos de encuentro en Bogotá?

Además de los parques habilitados como Fan Zones, el sistema de transporte también recordó las opciones disponibles para otros sectores que suelen concentrar público durante eventos deportivos. En el caso del entorno del estadio El Campín y el sector de Galerías, los ciudadanos podrán utilizar alrededor de 35 rutas de TransMiZonal que operan normalmente en esta zona de la ciudad.

Por otra parte, quienes decidan reunirse en la Zona T, uno de los sectores más concurridos del norte de Bogotá durante eventos deportivos de gran convocatoria, tendrán acceso a 12 rutas zonales para llegar al lugar. Para el regreso, cinco de estas rutas contarán con operación hasta las 11:45 p. m.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co