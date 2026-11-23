La búsqueda de una adolescente de 15 años reportada como desaparecida en Bello, Antioquia concluyó con la aparición de la menor. De acuerdo con la información difundida por sus familiares, la niña había sido vista por última vez hacia las 3:00 de la madrugada del 23 de noviembre de 2026, cuando salió del sector de la Clínica del Norte.



Tras conocerse la noticia de su aparición, uno de sus familiares publicó un video en el que agradeció a las personas que compartieron la información y ayudaron a difundir el caso. En su mensaje, también entregó detalles sobre una aplicación de mensajería que habría sido utilizada para establecer contacto con una persona desconocida para la familia.

"Las noticias es que está bien, ya está con las autoridades, ya está bajo una custodia", manifestó el familiar. Además, confirmó que ya habían logrado comunicarse con la adolescente. Durante el video, el familiar mostró una aplicación llamada Zangi y explicó que, a través de esta plataforma, había mantenido comunicación con una persona que presuntamente sería de Chile. Sin embargo, aclaró que no tienen información suficiente para establecer quién está detrás de ese contacto.

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"No sabemos nada, porque esa aplicación cifra todo el contenido", explicó. De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de Zangi, se trata de una aplicación de mensajería privada que permite realizar llamadas y videollamadas. Entre sus características se encuentran el cifrado de extremo a extremo y la posibilidad de registrarse sin proporcionar un número telefónico, correo electrónico o tarjeta SIM.



El familiar también expresó su preocupación por el uso de este tipo de herramientas y pidió prestar atención a los riesgos que pueden enfrentar los menores de edad en entornos digitales. "Tenemos que cuidar a nuestra infancia, a nuestros niños, a nuestras niñas. Tenemos que evitar que este tipo de aplicaciones hagan esas cosas", señaló.



Antes de ser localizada, la familia manifestó su preocupación por la integridad de la adolescente y pidió apoyo para localizarla. El padre de la menor, publicó un video en sus redes sociales en el que explicó algunas circunstancias relacionadas con la desaparición. Según su relato, la adolescente salió de la casa alrededor de las 3:00 de la mañana, se llevó unas maletas y dejó su teléfono celular.

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El padre también señaló que encontraron conversaciones de su hija con una persona. “En uno de sus chats está hablando con una persona totalmente desconocida para nosotros y todo su círculo de amigos”, expresó.Además, aseguró que en esos mensajes la niña habría utilizado palabras o frases que no eran habituales en su forma de comunicarse.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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