Treinta personas fueron tomadas como rehenes en un almacen del Grupo Éxito en Cartagena, luego de que hombres armados ingresaran en la mañana de este martes 24 de noviembre con la intención de asaltar el sitio. En la ciudad las autoridades llevan a cabo un inmenso operativo para lograr rescatar a todas las personas secuestradas, de las cuales han logrado sacar a cinco, y la captura de los responsables.



Más de 500 hombres del a Fuerza Pública permanecen en la zona acordonada que rodea el almacén comercial, ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia. Las primeras hipótesis que manejan las autoridades es que los delincuentes tenían como objetivo robar un carro de valores que llevaba dinero del día anterior, pero al sentirse acorralados por la rápida acción del equipo de seguridad, ingresaron al supermercado Éxito, amedrentando a todos los presentes.

A los alrededores de la zona delimitada por las autoridades también se reúnen familiares de personas que quedaron atrapadas dentro del almacén en medio de esta situación de orden público, quienes llegan al sitio para pedir ayuda a las autoridades para el rescate de sus seres queridos. En diálogo con Noticias Caracol, algunas de estas personas comentaron que los días martes en la mañana muchas personas suelen ir al sitio a hacer sus compras para aprovechar los descuentos.

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De la misma forma, muchas personas que se encontraban realizando ejercicio en el gimnasio del lugar comercial en horas de la mañana también quedaron atrapadas en medio del caos. Pedro Solano fue uno de los cartageneros que estaba en el gimnasio cuando todo empezó y, por fortuna, logró salir. "Fueron momentos de incertidumbre, miedo y pánico de todo el personal del gimnasio como de los usuarios. No sabíamos si eran criminales o bandidos".



El testigo detalló que minutos después de lo ocurrido la Fuerza Pública hizo presencia en el lugar con fusiles y al gimnasio llegaron para interrogar a todos los presentes. "Nos preguntaron que si nos reconocíamos entre todos o si veíamos a una persona extraña como para poder ellos actuar. Al ver eso la gente entró en pánico, pero se siguieron los protocolos de seguridad del gimnasio, nos metieron en los salones de clase y esperamos las indicaciones de la policía. Como a los 10 minutos optaron por ir sacando lotes de personas poco a poco por las rutas de evacuación. Nos hicieron una requisa y fuimos escoltados a la salida".



Por otro lado, Leiner Barrios, hermano de uno de los trabajadores del almacén Éxito, señaló a Noticias Caracol que se enteró de lo que estaba pasando "por una llamada de una prima y yo llamé a mi hermano y él estaba aquí desde temprano. Ahí inmediatamente me vine para acá".



Abelardo de la Espriella se pronunció sobre situación en Cartagena

Desde Villavicencio, donde se encuentra atendiendo otra grave situación de orden público ocurrida en las últimas horas, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió a la toma de rehenes en el almacén comercial de Cartagena. “Un grupo de bandidos, de delincuentes comunes, quería asaltar un carro de valores. Se metieron a un centro comercial y las cámaras alertaron de la presencia de estos bandidos. Los operadores activaron los botones de pánico y la Policía acudió”, dijo el mandatario.

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Agregó que todas las fuerzas están atentas a esa operación y todo va a salir bien para los secuestrados. “Son bandidos que se vieron sorprendidos y no tuvieron escapatoria, entonces secuestraron a un grupo de personas”, dijo.

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, señaló en sus redes sociales que "estamos bajo las directrices de todas las agencias de seguridad del Estado", resaltando que la situación se está atendiendo con toda la rigurosidad y protocolos de emergencia necesarios, por lo que también pidió a los cartageneros "paciencia, prudencia y respeto, e informarse de la situación única y exclusivamente por los canales oficiales e institucionales".

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Por su parte, el Grupo Éxito también se pronunció sobre esta situación en un comunicado. "Para Grupo Éxito, la protección de la vida y la integridad de las personas es nuestra prioridad. La situación que se presenta en nuestro almacén en Cartagena está siendo atendida por las autoridades competentes. Como compañía, estamos atentos a sus indicaciones y al manejo de la situación", se lee en el comunicado de la compañía, que agrega que "será a través de las autoridades que se conocerá la información oficial sobre los hechos y su evolución".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co