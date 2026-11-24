El presidente Abelardo de la Espriella viajó este martes a la ciudad de Villavicencio, donde anoche un atentado contra la Gobernación del departamento de Meta causó 24 heridos, incluidos un menor de edad, y graves daños materiales en los edificios adyacentes. El mandatario liderará un consejo de seguridad en el que participarán las Fuerzas Militares, la Policía y autoridades locales y regionales para tomar decisiones que permitan atender este ataque terrorista.



"Nuestra prioridad es evitar nuevos ataques, proteger la vida de nuestra gente, esclarecer lo ocurrido y garantizar que este atentado no quede impune", aseguró anoche en la red social X la gobernadora de Meta, Rafaela Cortés, tras conversar con el presidente. La explosión se produjo sobre las 9:30 de la noche en la plaza de la Gobernación y las imágenes muestran fachadas arrancadas por la deflagración, techos levantados, ventanas rotas, un gran número de escombros por el suelo y un enorme cráter donde se apostó el vehículo bomba, todo en medio de una profunda oscuridad.

El presidente tachó a los criminales que cometieron el atentado de "miserables y cobardes" y dijo que este ataque se debe a que "el narcoterrorismo está desesperado" por la "manera decidida" en que la Fuerza Pública lo está enfrentando desde que él llegó a la presidencia, hace cerca de cuatro meses. "Rechazo con firmeza el cobarde atentado terrorista contra la Gobernación del Meta. Toda mi solidaridad con los heridos, sus familias y el pueblo llanero. En el gobierno del Presidente De la Espriella no habrá impunidad. No vamos a retroceder", expresó por su parte el vicepresidente José Manuel Restrepo en su cuenta de X.



Comerciante afectados por el carro bomba en el centro de Villavicencio

Además los 24 heridos, los comerciantes y habitantes del sector fueron los más afectados por el carro bomba, ya que las edificaciones cercanas al lugar de la explosión quedaron gravemente afectadas. José Ancízar, el dueño de una librería en las inmediaciones, le dijo a Noticias Caracol que entre las partes afectadas de su local se encuentran "los vidrios de las puertas y el cielo raso se desplomó una parte".

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"Vamos a ver qué hay que arreglar, qué hay que acomodar y a ver si dejan abrir porque no sé qué diga la autoridad (...) Hace muchos años... más de 20 años que estaba la crisis y estallaba en bombas cada rato, pero ya hace mucho tiempo no pasaba. Estábamos calmados y vean, y otra vez volvió a a sentirse el terrorismo que no sé para qué hacen eso", añadió el comerciante afectado.



El padre Carlos Pérez, párroco de la Catedral Nuestra Señora del Carmen de Villavicencio dijo que "ha sido una noche muy lamentable, muy triste para la ciudad. Nos hemos pasado todos la noche en vela aquí en la catedral... resultó muy afectada sobre todo la casa cural. Gracias a Dios las personas que estábamos allí en el templo pues todos ilesos, bendito sea Dios, pero sí sufriendo mucho como sacerdote y como persona que habita esta ciudad, sufriendo mucho sobre todo por los heridos, los jóvenes que prestan también su servicio de vigilancia en la catedral".



Por su parte, Carlos, el comerciante de una óptica que también resultó afectada, dijo que era "bastante triste lo sucedido". Aseguró que veían "daños materiales, vidrios, toda la fachada, algunas cosas de algunas monturitas pero nada digamos que en cuanto a esa parte de equipos y esa zona, pero bastante tristes con el terrorismo en nuestro país y sobre todo en nuestra ciudad. Esto da tristeza porque los comerciantes y las personas del común somos los más afectados y pues considero que necesitamos de la ayuda del Estado... que nos brinden la seguridad que necesitamos".

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Sandra, la propietaria de un edificio, también explicó que "la fachada quedó completamente destruida". La mujer agregó que "es un edificio que lo teníamos próximo para rentar para locales, pero desafortunadamente pues ya como quedó".