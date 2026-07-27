Los millonarios movimientos que dejaron las apuestas deportivas en el Mundial 2026, según SuperGiros

Luego de que se acabara la edición del Mundial de 2026, que dejó como gran ganadora a la selección española, SuperGiros realizó una estimación de cómo le fue al país en las apuestas deportivas. La empresa concluyó que se jugaron cerca de 5,3 billones de pesos durante la copa, lo que significó en impuestos un aporte al sistema de salud cercano a los 120 mil millones de pesos. Según reportes del sector, el negocio de las apuestas legales digitales en el país ya es una industria colosal que mueve unos 45 billones de pesos anuales.

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De acuerdo con SupeGiros, "el escenario consolidó a los principales operadores del país frente a un volumen histórico de tráfico masivo. Soportar millones de interacciones simultáneas sin inconvenientes puso a prueba la escalabilidad y la infraestructura digital de todo el ecosistema transaccional de apuestas en el territorio nacional".

Para la compañía estas ganancias se tradujeron en ayudas significativas para el sistema de salud colombiano, pues de acuerdo con la reglamentación colombiana, los operadores de juegos de suerte y azar autorizados deben transferir por ley el 15 % de su ingreso operativo real (calculado sobre el valor bruto de las apuestas menos los premios entregados a los jugadores) como derechos de explotación destinados directamente a financiar la salud pública.



Tomando como base la bolsa de 5,3 billones de pesos apostados durante el Mundial y considerando que el retorno al jugador (pago de premios) en la industria de apuestas deportivas, el aporte directo a la salud (15 % por ley), SuperGiros generó una transferencia estimada de entre 120 mil y 150 mil millones de pesos. "En tan solo dos meses de temporada mundialista, el sector le inyectó más de un cuarto de billón de pesos al régimen subsidiado de salud, recursos vitales que garantizan la atención hospitalaria y coberturas sanitarias para millones de colombianos en las regiones más vulnerables", indicó la empresa.



En el centro de esta operación, SuperPay, el procesador de pagos aliado de los más grandes operadores de juegos y apuestas deportivas durante el mundial, procesó más de 4,7 millones de operaciones, movilizando un total de 1,4 billones de pesos durante los picos de actividad más altos del torneo. "El volumen de participación en este Mundial superó cualquier proyección. Los colombianos viven el fútbol con intensidad y nuestro compromiso era ofrecer un ecosistema confiable. La tecnología debe ser una herramienta de inclusión, y nuestra integración permite que cualquier colombiano monetice sus premios de inmediato, demostrando que somos el puente físico y digital que el mercado necesita para escalar a estos niveles", afirmó Edgar Páez, presidente de SuperGiros.

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"Mover 1,4 billones de pesos en pleno pico del torneo es la prueba de fuego de nuestra arquitectura. En SuperPay calibramos la pasarela para asegurar miles de operaciones por segundo, brindándole a los usuarios y a los operadores total seguridad en el flujo del dinero," detalló Catalina de Los Ríos, gerente de SuperPay.

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