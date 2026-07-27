Pastor cristiano fue asesinado por un sicario en una calle de Cartagena: esto se sabe

Un pastor cristiano fue víctima de un sicariato en un sector de Cartagena el pasado 23 de julio. El caso, de momento, es investigado por las autoridades, pero en el proceso surgieron nuevos detalles, entre ellos que la víctima registraba antecedentes judiciales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Se trata de Lucas Martínez Moncaris, un pastor de 56 años. De acuerdo con el informe de la Policía Metropolitana de Cartagena, los hechos ocurrieron en el barrio Arroz Barato, en un sector de invasión denominado Argos. El hombre era oriundo de Cartagena y desempeñaba oficios varios. Sin embargo, en sus perfiles públicos mostraba que hacía parte de una comunidad dedicada a la educación cristiana. Por otro lado, medios locales agregan que servía como líder social y lideraba una iglesia junto a su esposa.

Los antecedentes judiciales de la víctima

En este tipo de casos, las autoridades verifican en sus sistemas si las personas involucradas registran antecedentes o anotaciones judiciales. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cartagena, el pastor Lucas Martínez tenía tres anotaciones judiciales: dos por el delito de acceso carnal violento, correspondientes a los años 2019 y 2023, y una por amenazas, registrada en 2022.



Según los testigos entrevistados en la escena, las personas escucharon unas detonaciones y salieron de sus hogares. En plena calle, encontraron el cuerpo sin vida del pastor.



Las autoridades continúan adelantando la investigación para establecer los móviles del homicidio e identificar y capturar a los responsables del crimen. Todavía no se sabe su paradero. Hasta el momento, no se ha informado si el ataque estaría relacionado con los antecedentes judiciales de la víctima o con otra hipótesis que haga parte de la investigación.

Publicidad

En lo corrido de 2026, se han registrado 146 homicidios en Cartagena. Eso representa una disminución del 18 % frente a la misma temporada del 2025 (con corte al 17 de julio).

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia o una denuncia que contar?

Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co