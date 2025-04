Los Patojos dicen que una llamada cambió la actitud a Yenny Ariza: "Alguien se metió en su cabeza"

En una reciente entrevista, los creadores de contenido conocidos como Los Patojos revelaron detalles hasta ahora desconocidos de la muerte de Yenny Ariza . Los influenciadores santandereanos no solo revelaron las palabras que la mujer les escribió en su carta, sino también los cambios que tuvo después de recibir una misteriosa llamada.

La misteriosa llamada que recibió Yenny Ariza horas antes de morir

Gildardo Ortiz (padre) , Andrés y Naren Ortiz Ariza (hijos), y Paola (novia de Andrés) hablaron en el podcast del periodista Rafa Poveda llamado 'Más allá del silencio' sobre los últimos momentos que vivieron con Yenny Ariza y las sospechas que ellos tienen sobre lo ocurrido. Revelaron que ella tuvo un radical cambio de actitud luego de recibir una llamada.

El 25 de agosto de 2024, un día antes de la tragedia, la familia viajó junto a dos vecinos a grabar un video en una mina de Pauna (Boyacá). Los Patojos detallaron que ese día la mujer tenía la misma actitud de siempre, siendo alegre y positiva. Después de grabar el dichoso video dentro de la mina, las cosas cambiaron radicalmente cuando la vecina le informa a Ariza que atendió una llamada en su celular.

La mamá de Los Patojos, creadores de contenido, fue hallada sin vida en su finca - Foto: Don Gildardo y Familia - Facebook

Según los campesinos, la esposa del vecino no quiso entrar a la mina porque le daba claustrofobia, entonces ella se quedó cuidando sus cosas, entre ellas los teléfonos celulares porque solo entraron con el que iban a grabar. "La profe le dice a mi mamá: 'Señora Yenny, yo me tomé el atrevimiento de contestar su celular porque la estaban llamando mucho, la estaba buscando una persona' y mi mamá le dice: '¿Quién, un hombre o una mujer?'", señalaron sus hijos en el podcast. Agregaron que no le prestaron mucha atención en ese momento, pero que ella inmediatamente tomó el celular.

Publicidad

Después de esa misteriosa llamada, según recordaron Los Patojos, Yenny Ariza ya no era la mujer alegre y positiva de siempre, y se quedó completamente callada en el viaje de regreso a su casa en el municipio de Jesús María, en Santander. "Yo le digo: 'mujer de Dios, ¿usted por qué ahora no habla?'. Ella me respondió: 'es que voy como mareada, eso fue por la entrada a la mina' y se fue todo el camino acostada en mi hombro hasta que llegamos a Jesús María", detalló Gildardo Ortiz.

Ahora que recuerdan todos los detalles de ese día para intentar descifrar por qué al día siguiente Yenny Ariza aparentemente e quitó la vida, Andrés Ortiz, su hijo mayor, señala que hubo una frase que ella repitió varias veces ese día: "Vamos que sí se puede, vamos a demostrarle a todo el mundo que nosotros podemos". Además, el joven reveló que ese día su mamá le pidió que le regalara la medalla que él tiene de San Judas Tadeo, "el apóstol de las causas imposibles y desesperadas".

Publicidad

Por su parte, Gildardo Ortiz resaltó que después de la llamada Yenny Ariza estuvo constantemente conectada a su celular, algo que no era común en ella. Detalló que cuando se acostaron a dormir ella se quedó mucho tiempo sentada en la cama escribiendo en su celular, a él le pareció tan extraño que le preguntó y ella solo le dijo que estaba hablando con su hermana. Al día siguiente, en la mañana, Yenny se levantó y nuevamente tomó el celular para seguir escribiendo.

El esposo resaltó que, aunque en ese momento no cuestionó nada, ahora al recordar esa mañana notó que ella quería quedarse sola. "Ella me presionó, me estaba apurando para quedarse sola, tenía afán de que me fuera a trabajar" y así fue hasta que en horas de la tarde, cuando normalmente ella le llevaba el almuerzo, pero en esta ocasión lo alertaron los gritos del vecino que lo llamaban a su casa. Ortiz corrió a la finca, pensando que algo había pasado con su suegro, pero encontró a su esposa sin vida en el suelo de la vivienda.

El último mensaje de Yenny Ariza a Los Patojos

Los Patojos insisten en que "todas las respuestas están en su celular", pero Naren Ortiz recordó que tras la tragedia él revisó el teléfono de su mamá y encontró que mensajes, chats y llamadas estaban eliminados. "Hubo algo o alguien que la llevó a hacer eso, algo estaba ahí, alguien se metió en su cabeza y la llevó a eso, porque ella era una mujer feliz". Sin embargo, resaltaron que en la investigación de la Fiscalía, que fue archivada recientemente, no se estableció quién llamó a Yenny Ariza insistentemente ese día.

Recordaron también la carta de dos párrafos que Yenny dejó en la casa antes de terminar con su vida. "Ella dice que se metió en un problema del cual no pudo salir y la única solución que encontró fue haberse quitado la vida. 'solo pido que me despidan con música y perdónenme', fue lo que escribió", señaló su hijo mayor y recordaron que también les pidió que no indagaran ni se hicieran preguntas sobre lo ocurrido y siguieran con sus vidas.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL