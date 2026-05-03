Masacre en Cúcuta deja cuatro personas muertas: líder comunal entre las víctimas

Un ataque con arma de fuego ocurrido hacia las 2:15 de la mañana de este domingo en el barrio Las Delicias, en la ciudad de Cúcuta, terminó con la vida de cuatro hombres que se encontraban departiendo en un establecimiento comercial de la zona.

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De acuerdo con la información preliminar, un individuo que se desplazaba en motocicleta llegó hasta el lugar, ubicado en la avenida 26 con calle 39, frente al conjunto residencial Hibiscos, y disparó en repetidas ocasiones contra las personas que estaban reunidas.

El ataque habría ocurrido de forma rápida y sin previo aviso, lo que impidió cualquier reacción de las víctimas.



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¿Qué se sabe de masacre en barrio Las Delicias, en Cúcuta?

Según informes de Blu Radio, el hecho se presentó en la madrugada en un conjunto residencial. En ese momento, varias personas compartían en un local del barrio cuando un sujeto armado ingresó al área y abrió fuego sin mediar palabra. Tras la ráfaga de disparos, cuatro hombres quedaron tendidos en el lugar. Uno de ellos intentó escapar herido hacia una zona de maleza cercana, pero fue encontrado sin vida minutos después.



Las autoridades acordonaron la zona e iniciaron labores de inspección técnica y recolección de evidencias con el fin de establecer la identidad del responsable y las circunstancias del crimen. Las autoridades confirmaron de manera preliminar la identidad de tres de los cuatro fallecidos:



Pedro Emilio Leal Sánchez, de 48 años

William Giovanny López González, de 34 años

Sergio Andrés Durán Sánchez, de 21 años

Una cuarta persona, cuya identidad aún no ha sido confirmada oficialmente, también murió como consecuencia de las heridas. En el lugar también se conoció de manera preliminar que algunas de las víctimas contaban con antecedentes judiciales.



Líder comunal entre las víctimas de masacre en Cúcuta

Entre los fallecidos se encontraba William Giovanny López González, quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector y había participado recientemente en procesos comunitarios tras las elecciones locales. Su muerte se suma a los casos de líderes sociales asesinados en el país, situación que continúa siendo objeto de seguimiento por parte de distintas organizaciones como Indepaz.

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"William fue identificado como una de las víctimas de la masacre ocurrida en este mismo barrio, donde también murieron otras personas, luego de que hombres armados llegaran al lugar en el que se encontraban y abrieran fuego de manera indiscriminada, causándoles la muerte", indicó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el hecho podría estar relacionado con retaliaciones entre grupos o disputas previas. No obstante, las autoridades no descartan otras hipótesis y avanzan en la recolección de pruebas, revisión de cámaras de seguridad y entrevistas a posibles testigos.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co