En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SPIRIT AIRLINES
FEMINICIDIO DE CAROLINA FLORES
CAPÍTULO EL RASTRO
METRO DE BOGOTÁ
CRÍA DE CÓNDOR ANDINO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Masacre en Cúcuta deja cuatro personas muertas: líder comunal entre las víctimas

Masacre en Cúcuta deja cuatro personas muertas: líder comunal entre las víctimas

El hecho violento fue registrado en la madrugada de este domingo en el barrio Las Delicias, en Cúcuta. Entre las víctimas se encuentra un líder comunal del sector.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 3 de may, 2026
Comparta en:
Cuatro personas asesinadas en ataque armado en Las Delicias, Cúcuta
Cuatro personas asesinadas en ataque armado en Las Delicias, Cúcuta. -
Archivo

Un ataque con arma de fuego ocurrido hacia las 2:15 de la mañana de este domingo en el barrio Las Delicias, en la ciudad de Cúcuta, terminó con la vida de cuatro hombres que se encontraban departiendo en un establecimiento comercial de la zona.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la información preliminar, un individuo que se desplazaba en motocicleta llegó hasta el lugar, ubicado en la avenida 26 con calle 39, frente al conjunto residencial Hibiscos, y disparó en repetidas ocasiones contra las personas que estaban reunidas.

Últimas Noticias

  1. Deslizamiento en Galán, Santander, deja a vereda aislada y afecta a decenas de familias
    Alcaldía de Galán, Santander
    COLOMBIA

    Avalancha en zona rural de Galán, Santander, bloquea vía principal y aísla varias familias

  2. Extranjero judío asesinado en Bogotá: su breve matrimonio con una joven colombiana y lo que se sabe del caso
    New York Post
    BOGOTÁ

    La historia detrás de joven colombiana que se habría casado con judío hallado muerto en Bogotá

El ataque habría ocurrido de forma rápida y sin previo aviso, lo que impidió cualquier reacción de las víctimas.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

¿Qué se sabe de masacre en barrio Las Delicias, en Cúcuta?

Según informes de Blu Radio, el hecho se presentó en la madrugada en un conjunto residencial. En ese momento, varias personas compartían en un local del barrio cuando un sujeto armado ingresó al área y abrió fuego sin mediar palabra. Tras la ráfaga de disparos, cuatro hombres quedaron tendidos en el lugar. Uno de ellos intentó escapar herido hacia una zona de maleza cercana, pero fue encontrado sin vida minutos después.

Las autoridades acordonaron la zona e iniciaron labores de inspección técnica y recolección de evidencias con el fin de establecer la identidad del responsable y las circunstancias del crimen. Las autoridades confirmaron de manera preliminar la identidad de tres de los cuatro fallecidos:

  • Pedro Emilio Leal Sánchez, de 48 años
  • William Giovanny López González, de 34 años
  • Sergio Andrés Durán Sánchez, de 21 años

Una cuarta persona, cuya identidad aún no ha sido confirmada oficialmente, también murió como consecuencia de las heridas. En el lugar también se conoció de manera preliminar que algunas de las víctimas contaban con antecedentes judiciales.

Líder comunal entre las víctimas de masacre en Cúcuta

Entre los fallecidos se encontraba William Giovanny López González, quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector y había participado recientemente en procesos comunitarios tras las elecciones locales. Su muerte se suma a los casos de líderes sociales asesinados en el país, situación que continúa siendo objeto de seguimiento por parte de distintas organizaciones como Indepaz.

Publicidad

"William fue identificado como una de las víctimas de la masacre ocurrida en este mismo barrio, donde también murieron otras personas, luego de que hombres armados llegaran al lugar en el que se encontraban y abrieran fuego de manera indiscriminada, causándoles la muerte", indicó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el hecho podría estar relacionado con retaliaciones entre grupos o disputas previas. No obstante, las autoridades no descartan otras hipótesis y avanzan en la recolección de pruebas, revisión de cámaras de seguridad y entrevistas a posibles testigos.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cúcuta

Publicidad

Publicidad

Publicidad