Avalancha en zona rural de Galán, Santander, bloquea vía principal y aísla varias familias

Un deslizamiento de tierra registrado en la noche del 2 de mayo tras intensas lluvias en el municipio de Galán, Santander, bloqueó la vía principal hacia varias veredas rurales y dejó incomunicadas a cerca de 180 personas en el sector de San Isidro. Las fuertes precipitaciones de las últimas horas provocaron un movimiento en masa en dos quebradas del municipio, identificadas como El Aserradero y La Negra, según indicó la Alcaldía en un comunicado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El material arrastrado por la creciente, compuesto por rocas, árboles y barro, cayó sobre la vía principal de acceso a varias zonas rurales, lo que terminó por cerrar completamente el paso. El punto más afectado es la vereda San Isidro, donde la comunidad permanece sin conexión directa con el casco urbano y otras veredas vecinas. Según estimaciones de la administración municipal entregadas a Blu Radio, unas 180 personas se encuentran incomunicadas por la obstrucción de la carretera.

"La avalancha se presentó en la noche de ayer en las quebradas El Aserradero y La Negra, generando una gran acumulación de rocas y material que ha bloqueado totalmente el paso, dejando incomunicada a toda la vereda", indicó la alcaldesa del municipio, Sofía Medina. La suspensión del tránsito también ha impactado otros servicios. En la zona rural se han visto afectadas las clases escolares, el suministro de alimentos y el acceso a atención en salud, debido a la dificultad para movilizarse hacia otros puntos del municipio.



Afectaciones en la movilidad de Galán, Santander, tras avalancha

La vereda San Isidro es una de las más impactadas, al quedar completamente incomunicada por el bloqueo de la carretera. La situación también se extiende a otros sectores rurales cercanos, donde el tránsito se ha vuelto limitado o inexistente.



Ante la ausencia de paso vehicular, habitantes de la zona han tenido que cruzar quebradas a pie para poder desplazarse, exponiéndose a corrientes de agua y terrenos inestables. Las autoridades han advertido sobre el riesgo de estas prácticas, aunque la falta de alternativas ha llevado a la comunidad a mantenerlas.



Además del bloqueo vial, la emergencia ha tenido efectos en la actividad agrícola de la zona. Más de 40 familias reportaron pérdidas en cultivos como plátano, café, maíz y cítricos, productos que hacen parte de la economía local y que dependen del transporte por esta vía. Autoridades locales señalan que la vía presenta un deterioro progresivo desde hace varios años, con grietas y fallas estructurales que se han ido agravando con la temporada de lluvias.

Publicidad

"Esta problemática se viene presentando desde el 28 de mayo de 2024. Durante este tiempo, la Administración Municipal ha dispuesto maquinaria para la atención de la emergencia y la Unidad de Gestión del Riesgo ha brindado su apoyo; sin embargo, no se ha logrado una solución definitiva", se lee en el comunicado.

Las autoridades han advertido sobre el riesgo de estas acciones, especialmente por el aumento del caudal de las corrientes tras las lluvias recientes.

Publicidad

El gobierno municipal ha solicitado apoyo a entidades departamentales y nacionales encargadas de la gestión del riesgo, con el fin de acelerar las labores de remoción de material y evaluar soluciones temporales como pasos peatonales o estructuras provisionales, aunque las condiciones del terreno dificultan su implementación.

"Hacemos un llamado a la Unidad de Gestión del Riesgo para que continúe brindando su apoyo frente a esta problemática, solicitando de manera prioritaria el acompañamiento con maquinaria tipo oruga que permita avanzar de forma más eficiente en la limpieza del material y el dragado, para la recuperación de la vía", concluyen las autoridades.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co