Así funcionará el pico y placa en Villavicencio en la semana del 4 al 10 de mayo de 2026

La medida de pico y placa en Villavicencio se mantiene activa para regular la movilidad en la ciudad. Para la semana comprendida entre el lunes 4 y el domingo 10 de mayo de 2026, esta será la rotación:

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Así aplica entre semana del 4 al 10 de mayo en Villavicencio

De lunes a viernes, la restricción opera con la siguiente programación:

Lunes 4 de mayo: placas terminadas en 5 y 6

placas terminadas en Martes 5 de mayo: placas terminadas en 7 y 8

placas terminadas en Miércoles 6 de mayo: placas terminadas en 9 y 0

placas terminadas en Jueves 7 de mayo: placas terminadas en 1 y 2

placas terminadas en Viernes 8 de mayo: placas terminadas en 3 y 4

Fin de semana sin restricción

Sábado 9 de mayo: no aplica pico y placa

no aplica pico y placa Domingo 10 de mayo: no aplica pico y placa

¿Dónde aplica la restricción?

La medida no es para toda la ciudad. El pico y placa en Villavicencio aplica dentro de un polígono específico del centro, delimitado por varias vías principales. Dentro de esta zona, durante los horarios restringidos, solo podrán circular los vehículos autorizados o aquellos que no estén cobijados por la medida.



Un punto clave es que la decisión no aplica para motocicletas, según lo indicado en la reglamentación vigente.

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El control se realiza en dos franjas diarias: en la mañana, de 6:30 a. m. a 9:30 a. m., y en la tarde, de 5:00 p. m. a 8:00 p. m. Fuera de estos periodos, los carros particulares pueden circular sin ninguna limitación, sin importar el número de la placa.

Quien circule en pico y placa dentro del horario restringido se expone a un comparendo tipo C14, que en 2026 equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, más la inmovilización del vehículo. El control se hace con agentes de tránsito y cámaras ubicadas en varios puntos del polígono.