Vehículo del Inpec fue incendiado en vía del Cesar cuando llevaban a un interno a Norte de Santander

Un nuevo ataque que afecta al orden público se registró este 2 de mayo en una carretera que comunica los departamentos del Cesar y Norte de Santander. Videos en redes sociales muestran a un vehículo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) prendido en llamas a un costado de la vía, ante la vista de testigos.
Incinerado un vehículo del Inpec en el alto de Saninvilla, municipio de Río de oro Cesar, después que una comisión fue interceptada y despojada de su dotación de armas, cuando viajaban desde Santa Marta a Ocaña a llevar un detenido que cumpliría arresto domiciliario.… pic.twitter.com/qETBXCOQDq— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 2, 2026
El vehículo del Instituto habría sido interceptado por hombres armados en el sector conocido como el Alto de Saninvilla, correspondiente al municipio de Río de Oro (Cesar). A bordo de la camioneta iba una comisión de funcionarios del Inpec que estaban trasladando a una persona privada de la libertad que cumplía medida de aseguramiento domiciliaria. Los agresores habrían despojado a las víctimas de sus armas de dotación. El vehículo había salido de Santa Marta con destino a Ocaña, Norte de Santander.
NOTICIA EN DESARROLLO