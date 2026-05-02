¡Pilas! Así será el pico y placa en Bucaramanga durante la semana del 4 al 10 de mayo de 2026

La medida de pico y placa en Bucaramanga continúa vigente durante el periodo comprendido entre abril y junio de 2026. Para la semana del lunes 4 de mayo al domingo 10 de mayo, esta será la rotación para vehículos particulares y públicos.



Así aplica entre semana el pico y placa de Bucaramanga

De lunes a viernes, la restricción rige en el horario de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., de la siguiente manera:

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Lunes 4 de mayo: placas terminadas en 9 y 0

placas terminadas en Martes 5 de mayo: placas terminadas en 1 y 2

placas terminadas en Miércoles 6 de mayo: placas terminadas en 3 y 4

placas terminadas en Jueves 7 de mayo: placas terminadas en 5 y 6

placas terminadas en Viernes 8 de mayo: placas terminadas en 7 y 8

Restricción para el sábado

El sábado 9 de mayo también aplica la medida, en el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.. Ese día, la restricción corresponde a:

Placas terminadas en 5 y 6

Domingo sin restricción

El domingo 10 de mayo no aplica pico y placa en la ciudad.



Tenga en cuenta

La medida aplica para vehículos de servicio particular y público, con excepciones como:



Servicio público individual tipo taxi

Vehículos oficiales

Diplomáticos y consulares

Vehículos con matrícula extranjera o de importación temporal

Esta programación hace parte de la Resolución 854 del 30 de diciembre de 2025, que regula la movilidad en la capital santandereana durante este periodo.