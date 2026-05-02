¡Pilas! Así será el pico y placa en Bucaramanga durante la semana del 4 al 10 de mayo de 2026

La medida de pico y placa en Bucaramanga continúa vigente durante el periodo comprendido entre abril y junio de 2026. Para la semana del lunes 4 de mayo al domingo 10 de mayo, esta será la rotación para vehículos particulares y públicos.
Así aplica entre semana el pico y placa de Bucaramanga
De lunes a viernes, la restricción rige en el horario de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., de la siguiente manera:
- Lunes 4 de mayo: placas terminadas en 9 y 0
- Martes 5 de mayo: placas terminadas en 1 y 2
- Miércoles 6 de mayo: placas terminadas en 3 y 4
- Jueves 7 de mayo: placas terminadas en 5 y 6
- Viernes 8 de mayo: placas terminadas en 7 y 8
Restricción para el sábado
El sábado 9 de mayo también aplica la medida, en el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.. Ese día, la restricción corresponde a:
- Placas terminadas en 5 y 6
Domingo sin restricción
El domingo 10 de mayo no aplica pico y placa en la ciudad.
Tenga en cuenta
La medida aplica para vehículos de servicio particular y público, con excepciones como:
- Servicio público individual tipo taxi
- Vehículos oficiales
- Diplomáticos y consulares
- Vehículos con matrícula extranjera o de importación temporal
Esta programación hace parte de la Resolución 854 del 30 de diciembre de 2025, que regula la movilidad en la capital santandereana durante este periodo.