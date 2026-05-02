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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¡Pilas! Así será el pico y placa en Bucaramanga durante la semana del 4 al 10 de mayo de 2026

¡Pilas! Así será el pico y placa en Bucaramanga durante la semana del 4 al 10 de mayo de 2026

Prográmese para saber cuándo salir con su vehículo y evite posibles sanciones.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 2 de may, 2026
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Pico y placa Bucaramanga
Así funcionará la medida de pico y placa para esta semana. -
Foto: Tránsito Bucaramanga y Getty Images

La medida de pico y placa en Bucaramanga continúa vigente durante el periodo comprendido entre abril y junio de 2026. Para la semana del lunes 4 de mayo al domingo 10 de mayo, esta será la rotación para vehículos particulares y públicos.

Así aplica entre semana el pico y placa de Bucaramanga

De lunes a viernes, la restricción rige en el horario de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., de la siguiente manera:

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  • Lunes 4 de mayo: placas terminadas en 9 y 0
  • Martes 5 de mayo: placas terminadas en 1 y 2
  • Miércoles 6 de mayo: placas terminadas en 3 y 4
  • Jueves 7 de mayo: placas terminadas en 5 y 6
  • Viernes 8 de mayo: placas terminadas en 7 y 8

Restricción para el sábado

El sábado 9 de mayo también aplica la medida, en el horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.. Ese día, la restricción corresponde a:

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  • Placas terminadas en 5 y 6

Domingo sin restricción

El domingo 10 de mayo no aplica pico y placa en la ciudad.

Tenga en cuenta

La medida aplica para vehículos de servicio particular y público, con excepciones como:

  • Servicio público individual tipo taxi
  • Vehículos oficiales
  • Diplomáticos y consulares
  • Vehículos con matrícula extranjera o de importación temporal

Esta programación hace parte de la Resolución 854 del 30 de diciembre de 2025, que regula la movilidad en la capital santandereana durante este periodo.

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