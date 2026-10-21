Mascota murió por defender a su dueña en Montería durante un atentado: esto se sabe

Zaira Díaz Flórez fue víctima de un atentado dentro de su casa en Montería, ciudad de Córdoba, pero el ataque también se llevó la vida de su perro. Los hechos ocurrieron en el barrio Nariño de Montería el pasado 18 de octubre y al principio solo se supo acerca de la mujer de 50 años, pero más tarde revelaron que había otra víctima de este hecho violento.



El ataque sicarial habría ocurrido de día, cuando la víctima estaba en su residencia. “Este hecho se presenta en horas de la mañana, cuando dos sujetos llegan a la residencia de esta mujer y disparan en cuatro ocasiones, causándole diferentes heridas”, relató el coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de San Jerónimo de Montería. El animal, al parecer, habría intentado defender a su dueña del ataque, pero también fue impactado y quedó herido.

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La mujer víctima de este atentado quedó con vida, pero revestía gravedad por las heridas que tenía. Por esto, fue llevada hasta un centro asistencial en un intento de salvarla, pero los intentos fueron todos en vano: la mujer perdió la vida ese mismo día.

¿Qué se sabe sobre los posibles móviles del crimen?

Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas que habría tenido como blanco a Díaz Flórez. Y es que las autoridades revisaron los antecedentes penales de Zaira Díaz y hallaron que tenía al menos cinco procesos penales: tres por tráfico de estupefacientes y dos por concierto para delinquir, de acuerdo con la información de la Policía Metropolitana de Montería.

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Ahora las autoridades avanzan para investigar quién podría estar detrás de este crimen. Para poder avanzar en las pesquisas, las entidades competentes compilan potenciales elementos materiales probatorios, como videos de cámaras de seguridad y testimonios, para poder emprender el respectivo seguimiento hasta dar con los autores.

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Desde el 1 de enero de 2026 hasta el 12 de octubre, se han registrado 29 homicidios en la ciudad de Montería. Este crimen de alto impacto no ha tenido variaciones en su cifra, ya que para el año pasado se registraba exactamente la misma cifra.

María Paula Rodríguez Rozo

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