Yadianny Ramos y su mensaje tras graduarse de Los Andes: "Necesitamos fortalecer la educación"

Los discursos de dos jóvenes graduados de la Universidad de los Andes dieron de qué hablar en redes sociales y abrieron un debate sobre la educación, la desigualdad, la presión social y las oportunidades que tienen las nuevas generaciones en Colombia.

Se trata de Santiago Ortiz y Yadianny Ramos Asprilla, quienes durante la ceremonia de graduación compartieron reflexiones sobre el futuro de los jóvenes, las condiciones en las que acceden a la educación superior y las expectativas que enfrentan al comenzar su vida profesional.

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Sus intervenciones se viralizaron y llegaron a diferentes partes del país, donde sus palabras invitaron a reflexionar sobre una pregunta: ¿los jóvenes se están educando para tener éxito o para ser felices?



Yadianny Ramos y las desigualdades en la educación

Yadianny Ramos Asprilla, egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, llegó a Bogotá desde Istmina, Chocó, a los 18 años, becada y con una maleta llena de sueños.

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La beca que le permitió estudiar estuvo relacionada con su destacado desempeño académico durante el bachillerato. Sin embargo, ingresar a la universidad no significó que todos los obstáculos estuvieran superados, pues también debía mantener el promedio exigido por la institución para conservar este apoyo.

En Noticias Caracol hablamos con ella y contó acerca de las diferencias que existen entre los estudiantes según sus condiciones económicas y educativas. Mientras algunos llegan a la universidad con conocimientos que han adquirido durante su formación escolar, otros se encuentran con temas que no tuvieron la oportunidad de estudiar en sus colegios. "No venimos con las mismas condiciones", expresó la joven al referirse a las desigualdades que existen desde el comienzo de la vida académica.

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"Siempre se requiere demasiado apoyo", señaló también al hablar de las dificultades que pueden presentarse durante el proceso universitario.

La egresada destacó que estas diferencias no dependen únicamente del esfuerzo individual, sino también de las oportunidades que cada estudiante ha tenido a lo largo de su vida. Por eso, insistió en la necesidad de fortalecer la educación, especialmente en los colegios.

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Una historia que representa a otros jóvenes del Pacífico

En el video de su discurso, Ramos también compartió lo que significa para ella haber alcanzado este logro académico y convertirse en una referente para su familia.

"Soy la primera de la familia de mi mamá en tener un título universitario", expresó. En su graduación estuvieron presentes su tía y sus primos, quienes acompañaron este momento importante para la familia.

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Su madre, sin embargo, no pudo asistir debido a problemas de salud. Aun así, Yadianny destacó el orgullo que representa este logro para su familia y expresó que "quiere ser una inspiración para sus sobrinos".

A su vez, habló de lo difícil que es migrar desde su territorio en busca de mejores oportunidades. "Tenemos que empacar nuestros sueños en una maleta y conseguirlos en otro lado", fue una de las reflexiones que compartió durante la entrevista. También hizo un llamado a no olvidar a los jóvenes que siguen soñando con llegar a la universidad desde territorios como el Chocó, incluso cuando acceder a la educación superior representa un desafío.

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Santiago Ortiz cuestionó la presión por alcanzar el éxito

Por su parte, Santiago Ortiz también llamó la atención con un discurso en el que cuestionó la presión que sienten los jóvenes por alcanzar el éxito profesional, acumular logros y cumplir con las expectativas sociales.

Su intervención puso sobre la mesa la necesidad de preguntarse qué significa realmente tener una vida exitosa y si conseguir reconocimiento, dinero y estabilidad laboral es suficiente para alcanzar la felicidad.

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¿Qué oportunidades tienen los jóvenes en Colombia?

El debate también pone sobre la mesa las dificultades que enfrenta el país para garantizar el acceso a la educación superior. De acuerdo con las cifras compartidas, Colombia tiene cerca de 580.000 bachilleres al año; de ellos, alrededor de 320.000 ingresan a la educación superior y unos 250.000 llegan a convertirse en profesionales.

Las cifras plantean preguntas sobre las oportunidades disponibles para quienes terminan el colegio y las barreras que pueden impedirles continuar sus estudios.

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A esto se suman los resultados de las pruebas PISA, que han evidenciado dificultades en los aprendizajes de los estudiantes y reabierto la discusión sobre la calidad educativa, la preparación para la vida y el desarrollo de proyectos personales.

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO