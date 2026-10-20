De la Espriella anuncia traslado de 91 presos: "Se acabaron los privilegios y la guachafita"

El Gobierno nacional anunció el traslado de 91 personas privadas de la libertad a diferentes establecimientos penitenciarios del país, una medida que hace parte de la estrategia para reforzar el control dentro de las cárceles y evitar que continúen operando redes criminales desde los centros de reclusión. La información fue dada a conocer por el presidente Abelardo de la Espriella, quien aseguró que impartió instrucciones para endurecer las acciones contra actividades ilegales que, según ha señalado el Gobierno, siguen siendo coordinadas desde algunos centros penitenciarios.



Abelardo de la Espriella: "Se acabaron los privilegios y la guachafita en las cárceles de Colombia"

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario afirmó que "se acabaron los privilegios y la guachafita en las cárceles de Colombia" y sostuvo que los establecimientos penitenciarios no pueden seguir funcionando como espacios desde los cuales los delincuentes continúen cometiendo delitos o evadiendo la acción de la justicia. De acuerdo con lo informado por el jefe de Estado, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ejecutó el traslado de 91 internos a diferentes cárceles del territorio nacional. Del total de reclusos movilizados, 41 se encontraban en la cárcel de Montería, 46 en Sincelejo, dos en Cartagena y otros dos en Barranquilla.

El presidente señaló que estas decisiones buscan reafirmar la autoridad del Estado dentro del sistema penitenciario y enviar un mensaje de control frente a estructuras criminales que presuntamente mantienen influencia desde los centros de reclusión.

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La medida se suma a otros operativos adelantados recientemente por las autoridades al interior de las cárceles del país. Según informó De la Espriella, en un procedimiento realizado en el establecimiento penitenciario de Girón, funcionarios del Inpec, con apoyo del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional, lograron la incautación de varios elementos prohibidos.



¡Se acabaron los privilegios y la guachafita en las cárceles de Colombia!



He dado instrucciones claras: ¡las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones desde donde los criminales se burlan de la justicia y continúan delinquiendo!



El INPEC trasladó a 91 personas… pic.twitter.com/f7RykwtISG — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 20, 2026

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Entre los elementos hallados durante la intervención se encuentran una tarjeta SIM, una batería, un cable de datos y 5,58 gramos de una sustancia vegetal que ahora será objeto de verificación por parte de las autoridades competentes. Para el Gobierno, este tipo de hallazgos reflejan la necesidad de mantener controles permanentes dentro de los centros de reclusión con el fin de impedir que los internos tengan acceso a herramientas que puedan ser utilizadas para coordinar actividades delictivas o comunicarse ilegalmente con estructuras criminales en el exterior.

En su mensaje, el presidente insistió en que las cárceles deben cumplir su función de garantizar el cumplimiento de las condenas impuestas por la justicia y no convertirse en plataformas para la continuidad de actividades ilícitas. Asimismo, reiteró que su administración mantendrá una política de mano dura frente a la criminalidad. "No voy a ceder un solo milímetro en esta batalla contra la criminalidad. La ley se respeta y el que la hace, la paga", manifestó el mandatario al referirse a los operativos desarrollados por el Inpec.

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Los traslados y requisas hacen parte de una serie de acciones que buscan fortalecer la seguridad penitenciaria y reducir la capacidad operativa de organizaciones criminales que, según las autoridades, intentan mantener actividades de extorsión, amenazas y otros delitos desde las cárceles colombianas.

ÁNGELA URREA PARRA

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