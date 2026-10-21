¿Qué está pasando en el parque Lleras de Medellín? Más de 400 capturados por operativos

El parque Lleras tiene una reputación de dos caras para Medellín. Si bien un día fue famoso por la amplia oferta que daba para la vida nocturna, también se ha convertido, con el tiempo, en un foco para la inseguridad y pasó a enfrentar una crisis de seguridad y orden público por los delitos que allí se cometen. Entre explotación sexual, microtráfico y la presencia de estructuras criminales, la administración viene desplegando estrategias para hacerle frente al crimen y cambiar el ambiente que se vive en la zona. No obstante, los operativos que se han efectuado han sido un punto de discusión por las pérdidas que ha generado para el sector comercial.

Es de noche en la capital de Antioquia y la lluvia no muestra clemencia por la noche de este martes 20 de octubre. Contra viento y lluvia, las unidades de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval), la Secretaría de Seguridad de Medellín, el Ejército Nacional y Migración efectuaron un megaoperativo en el parque Lleras. Y es que las autoridades buscan recuperar una zona que se ha convertido en un foco de delitos y alberga a bandas transnacionales.

“Aquí había grupos criminales (...) pero también ha habido mafias internacionales y transnacionales. Detrás de estas mafias, hay muchos de estos delitos y dinámicas criminales alrededor del lavado de dinero, tráfico de armas, homicidios, trata de personas y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes”, detalló el secretario de Seguridad, Manuel Villa.

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Local por local, las diferentes autoridades hicieron un barrido para supervisar que no solo estuviera en regla, sino también para detectar indicios de posibles delitos que se estuvieran cometiendo. El coronel Richard Raúl Fajardo, comandante de la Meval, explicó los resultados alcanzados entre 2024 y 2026 en el parque Lleras: “Hemos logrado más de 430 capturas, entre ellas la de cinco ciudadanos extranjeros por delitos sexuales, la aplicación de cerca de 9.000 medidas correctivas y la incautación de 8,5 kilogramos de estupefacientes”.



Dos caras de los resultados en Medellín: cierres de negocios y política social

A los logros se suman la desarticulación de estructuras dedicadas a la trata de personas, la explotación sexual, el tráfico de estupefacientes, la extorsión y el hurto mediante el uso de sustancias como la escopolamina. También destaca la captura de alias ‘El Mexicano’, señalado de liderar una red de trata de personas, así como la ocupación de bienes vinculados a esta estructura, avaluados en $10.500 millones. Las autoridades desarticularon una red de tráfico de estupefacientes que generaba rentas criminales superiores a los $450 millones mensuales.



Los dueños de establecimientos reconocen la transformación, aunque también admiten que las ventas han disminuido en sus locales. Y es que durante el día sí se puede evidenciar que varios locales han cerrado sus puertas por las medidas de los operativos. Sebastián Mesa, comerciante de la zona, afirma que los operativos de control ocurren cada ocho días y que en su local ha implementado medidas para evitar cualquier problema, como reservarse el derecho de admisión. “Persona que no tenga cédula, que no nos genere confianza, no puede entrar”, explicó.

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Iris Jiménez se une a las voces de apoyo a los operativos como comerciante. “No hay tantos problemas, tantas discusiones”, destacó. Las medidas y la presencia de las autoridades han devuelto la confianza de los comerciantes y los visitantes.

Pero las cifras también muestran la realidad del cierre paulatino de negocios en el Lleras. Asobares señala que de 24 afiliados que había en la zona, solo quedan siete hoy en día. Muchos han tenido que cerrar por la caída en ventas, que no les da para mantenerse en pie ante la crisis. La afluencia de turistas ha disminuido con los años. En 2024 fue cuando la administración decidió ponerle un alto a la situación que iba en decadencia, sobre todo ante la problemática de explotación sexual infantil. Episodios como el de un extranjero que fue encontrado en marzo de ese año en un hotel con dos niñas de 12 y 13 años era algo que tenía que detenerse. Por ello, el alcalde Federico Gutiérrez dio inicio al “Plan Lleras”. Hoy en día, se registra un incremento superior al 1.100 % en las capturas de ciudadanos extranjeros por delitos relacionados con la explotación sexual.

La recuperación del Parque Lleras tiene un componente social, destaca la administración distrital. A través del programa Parceras, 500 mujeres han salido de contextos de prostitución y reciben acompañamiento institucional para construir nuevas oportunidades y alternativas de vida.

María Paula Rodríguez Rozo

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