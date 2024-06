¿Me pueden multar por conducir sin gafas en Colombia? Pilas, le puede salir caro

En Colombia, la normativa de tránsito es clara respecto a las medidas que deben cumplir los conductores para garantizar la seguridad. Una de estas condiciones es la obligatoriedad del uso de lentes correctivos para aquellos conductores que así lo requieran, según lo determinado en su licencia de conducir.

El incumplimiento de esta disposición acarrea sanciones económicas significativas.



¿Cuánto es la multa por conducir sin lentes en Colombia?

Conducir sin los lentes correctivos necesarios, cuando estos están prescritos en la licencia de conducción, conlleva una multa tipo C, es decir, 15 salarios mínimos diarios legales vigentes ($650.000). Esta sanción se establece para asegurar que los conductores mantengan una visión óptima mientras operan un vehículo, lo cual es fundamental para la seguridad vial.

El Código Nacional de Tránsito, en su artículo 19, establece que para obtener, recategorizar o renovar la licencia de conducción, es necesario acreditar diferentes aptitudes físicas, mentales y de coordinación motriz. Entre estas, se evalúan capacidades como la visión y orientación auditiva, la agudeza visual y campimetría, los tiempos de reacción y recuperación al encandilamiento, la coordinación integral motriz de la persona y la discriminación de colores.

Si durante la evaluación médica se determina que el conductor necesita lentes correctivos para alcanzar la agudeza visual requerida, esta condición debe quedar expresada tanto en el informe de evaluación física, mental y de coordinación motriz como en el certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz.

Publicidad

La obligación de su uso durante la conducción se hace explícita en la licencia de conducción.

La Resolución 1555 de 2005, emitida por el Ministerio de Transporte, reglamenta que la capacidad visual que no esté dentro de las limitaciones establecidas puede ser causa de denegación, adaptaciones o de restricciones de circulación.

Publicidad

Según Mintransporte, la agudeza visual de cerca y lejos permitida es de máximo 0.48 y a 0.67, teniendo en cuenta la mejor corrección con el uso de gafas o lentes de contacto.

La multa por conducir sin lentes correctivos es solo una de las muchas sanciones que pueden aplicarse a los conductores que no cumplen con las normativas de tránsito. Otras infracciones comunes incluyen el no portar la licencia de conducción, estacionar en sitios no permitidos, no utilizar el cinturón de seguridad, conducir a velocidad superior a la máxima permitida, entre otras.

Las autoridades de tránsito realizan controles periódicos para verificar que los conductores cumplan con las normativas, incluyendo la verificación del uso de lentes correctivos cuando es requerido. En caso de ser sorprendido incumpliendo esta norma, el conductor deberá enfrentar la multa correspondiente y, en algunos casos, puede haber sanciones adicionales como la inmovilización del vehículo.