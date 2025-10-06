Medidas que tomará el Gobierno para enfrentar recientes ataques contra funcionarios del Inpec

Publicidad
En la última semana, se reportaron por lo menos cuatro ataques contra funcionarios del Inpec: el primero fue en Bogotá, a las afueras de la cárcel La Modelo, cuando cuatro dragoneantes que salían de su turno fueron atacados por sujetos en moto. Uno murió en el lugar y otro resultó gravemente herido. (Lea también: Revelan imagen del momento exacto del ataque de dos sicarios a cuatro guardianes del Inpec en Bogotá)
El mismo día, en Palmira (Valle del Cauca), otro guardia fue asesinado mientras se dirigía a su casa. Minutos después, en otro punto de la ciudad, un tercer funcionario fue víctima de un atentado, que lo dejó en estado crítico.
El sábado 4 de octubre, en Armenia (Quindío), otro dragoneante fue atacado mientras se movilizaba en su camioneta. Aunque sufrió heridas leves por esquirlas de vidrio, logró sobrevivir.
Este último le relató a Noticias Caracol cómo logró salvarse: "En la primera curva sentí el primer disparo, a lo que emprendo la fuga, agachándome y acelerando cuando escucho las otras detonaciones. Fueron dos y pues logré escapar entre los vehículos y llegar a mi residencia".
Felipe Quimbayo, vicepresidente del Sindicato Nacional del Inpec, aseguró que en lo corrido de 2025 se han registrado más de 270 amenazas contra funcionarios y que en dos años han sido asesinados 35 guardianes.
Tras estos ataques, altos funcionarios del Gobierno nacional y de la cúpula de las Fuerzas Armadas, entre otras autoridades, se reunieron este domingo y anunciaron una serie de acciones que busca detener esta amenaza contra los dragoneantes del Inpec.
“En el espacio, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional expusieron las hipótesis en las que se avanza frente a los recientes ataques contra servidores del INPEC y de la Policía vinculados con el sistema penitenciario en todo el país. Dichas hipótesis permitieron identificar que los hechos responden a acciones de organizaciones que actúan de manera articulada. Sin embargo, para evitar el desvío de las investigaciones, se mantendrán en reserva”, informaron.
Tras el encuentro, se establecieron los siguientes puntos:
POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co