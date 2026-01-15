Menor de 13 años murió en accidente de cuatrimoto en Vélez, Santander

Una menor de 13 años falleció en Vélez, Santander, cuando disfrutaba de una actividad turística en una cuatrimoto tipo buggy en zona rural y sufrió un accidente en el que también resultaron heridas otras cuatro personas. Aunque los médicos intentaron salvar la vida de la adolescente, murió a causa de las graves heridas que sufrió en el siniestro que todavía es investigado por las autoridades.



¿Qué fue lo que ocurrió?

Las autoridades todavía intentan establecer con detalles qué fue lo que ocurrió. Lo que se sabe hasta ahora es que todo pasó sobre las 10:00 de la noche del pasado domingo 11 de enero, según el Departamento de Policía Santander, en la vereda Loma Alta, sector El Guayabal, sobre la vía que comunica a Vélez con Barbosa.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En el vehículo accidentado se movilizaban tres adultos y dos menores de edad, una de 17 años y otra de 13. Lo que se ha indicado es que, por causas desconocidas, el conductor perdió el control de la cuatrimoto tipo buggy, lo que causó que se volcarán sobre la vía. Se cree que uno de los factores que pudo haber influido en el accidente es el clima, pues en ese momento se presentaban fuertes lluvias y tormentas eléctricas en el oriente del departamento de Santander.

El siniestro no pudo ser atendido de manera inmediata por las autoridades, aunque se hizo la solicitud de ambulancias estas no llegaron al punto del accidente. Por este motivo, los heridos fueron trasladados en vehículos particulares hasta el Hospital Regional de Vélez. Una de las víctimas con heridas más graves era la menor de 13 años, según los médicos sufrió lesiones graves en la cabeza y requirió una intervención inmediata. A pesar de esto la menor falleció minutos después de ingresar al hospital.



Por su parte, las otras cuatro víctimas continúan bajo observación y tratamiento de sus heridas causadas por el accidente de tránsito. No se han dado comunicados oficiales que den detalles sobre sus estados de salud.



¿En qué va la investigación de los hechos?

En medio de las investigaciones del siniestro, las autoridades barajan varias hipótesis sobre lo que pudo haber causado el siniestro. Las principales son exceso de velocidad, fallas mecánicas o las condiciones metereológicas. El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, detalló que "las condiciones meteorológicas adversas pueden aumentar el riesgo al conducir en vías rurales y durante actividades recreativas”.



La Fiscalía General de la Nación también investiga en este caso si existió alguna conducta imprudente por parte del conductor o alguno de los pasajeros del vehículo o si la cuatrimoto presentaba deficiencias técnicas.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL