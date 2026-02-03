Menor sobrevivió luego de pasar la noche aferrado a un árbol tras creciente de rio en Antioquia

Colombia atraviesa un panorama climático difícil, y la subregión del Urabá antioqueño se ha visto particularmente afectada por las fuertes lluvias que azotan al país desde hace varios días. Entre las emergencias reportadas, un hecho captó la atención de la comunidad: un menor de 13 años estuvo aferrado durante horas a un árbol tras ser sorprendido por la creciente súbita del río Mulatos, en Antioquia, y logró sobrevivir toda la noche gracias a su valentía y la intervención de vecinos de la misma vereda.



Según informó Mariana Rodríguez, periodista de Noticias Caracol, el incidente ocurrió cuando el joven viajaba en una lancha por el río. De manera repentina, las aguas crecieron de forma inesperada y no encontró otra alternativa que aferrarse al tronco de un árbol para protegerse de la fuerza del agua.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El menor de edad permaneció en esa posición desde la tarde del día anterior, aproximadamente desde las 4 p. m., hasta que pudo ser rescatado con vida hasta horas antes del mediodía de este martes. La comunidad celebró su rescate, reconociendo la gravedad de la situación y la valentía del menor frente al peligro.

El panorama en Urabá y otros municipios del norte de Antioquia es complejo, pues se reportan al menos 7.511 familias damnificadas, una persona fallecida y tres desaparecidas a raíz de las crecientes súbitas en Necoclí, donde las lluvias persistentes han generado emergencias en varias localidades.



Las precipitaciones han continuado por cinco días consecutivos, afectando a diez municipios y aumentando la preocupación de las autoridades locales y nacionales por la seguridad de los habitantes de la región.



Daniel Galeano, director encargado del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN), entregó un balance sobre la situación actual, el reporte de personas desaparecidas y el lamentable fallecimiento de un adulto mayor en la zona.

Publicidad

"Estaba en un albergue temporal en el municiopo de necocli estas personas eran de la vereda el Algodon de estas personas. Eh, dado el incremento de los niveles del de la afluente del día de ayer, se les recomendó salir por parte del municipio", señaló.



Panorama climático en otras regiones de Colombia

El fenómeno no se limita a Antioquia. En Córdoba, la represa de Urrá se desbordó, afectando a municipios ribereños y obligando a la evacuación de más de 4.000 familias en zonas rurales y urbanas, especialmente en Tierralta, donde las calles y negocios se inundaron.

En Lorica, unas 1.000 familias permanecen afectadas por el aumento del nivel del río Sinú, que ha dañado viviendas, cultivos y sistemas de acueducto. La declaratoria de calamidad pública y de emergencia en Córdoba permite movilizar recursos para atender la situación y proteger a la población.

Publicidad

El frente climático también ha impactado Santa Marta, donde la intensa lluvia provocó una avalancha en el sector de Gaira que dejó dos muertos y destruyó una docena de viviendas. Un buque de suministro de gasolina quedó encallado en la zona costera, y varias infraestructuras quedaron afectadas por el oleaje y el desprendimiento de tierra. Las autoridades locales mantienen el control del área y continúan con las labores de ayuda humanitaria.

En la Guajira y Barranquilla, el frente frío ha afectado a más de 30.000 personas, provocando inundaciones y daños a viviendas y negocios. Se mantiene el monitoreo permanente y la coordinación de los puestos de mando unificado para atender la emergencia.

En Bogotá, aunque no se declararon alertas distritales, la ciudad registró inundaciones de hasta tres metros en algunas zonas residenciales, afectando parqueaderos vehículos y obligando a los vecinos a realizar evacuaciones preventivas.

Los departamentos de Valle del Cauca, Tolima y Santander también enfrentan emergencias por las lluvias continuas. En Tolima, nueve municipios están en alerta roja, mientras que en Santander se reportan 52 municipios con riesgo de deslizamientos y aumento del caudal de ríos.

Publicidad

Las autoridades locales y nacionales han emitido recomendaciones de precaución, especialmente para quienes viven cerca de ríos, quebradas y afluentes, y se han activado los sistemas de alerta y evacuación en distintas regiones.

Mientras tanto, las lluvias continúan afectando distintas regiones del país, y las autoridades instan a la población a mantener la precaución y seguir las recomendaciones de seguridad emitidas por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y los entes locales.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co