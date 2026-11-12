“Mensajes intimidantes”: habla alcalde de Uribia tras secuestro de primera dama, Nancy Gómez

Continúa la búsqueda de Nancy Gómez, la primera dama de Uribia (La Guajira) que fue secuestrada este 11 de noviembre cuando salía acompañada de un gimnasio. Según versiones, unos hombres se la llevaron por la fuerza en una camioneta hacia rumbo desconocido. Su esposo y el alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago, reveló entrevista con Noticias Caracol la posible razón detrás de su plagio, las amenazas que antecedieron al hecho y lo que se sabe hasta ahora sobre su paradero.



¿Quién es Nancy Gómez?

Nancy Gómez es psicóloga, según su biografía en redes sociales. Tras la posesión de su esposo como alcalde de Uribia, Gómez asumió el puesto como primera dama del municipio, pero también inició a desempeñarse como gestora social desde la oficina de la administración. Desde el despacho, la primera dama ha promovido eventos y ha brindado acompañamiento a población vulnerable. Cerca de las 6:10 de la mañana, la gestora social salía de un gimnasio cuando la interceptaron hombres armados que venían en una camioneta. Los criminales la entraron por la fuerza al vehículo y se la llevaron.

Las amenazas contra la primera dama de Uribia

Buitrago dijo que hasta el momento no tiene información oficial que confirme su paradero o el grupo autor de este secuestro. Solo horas después del hecho, el presidente Abelardo de la Espriella dijo que de manera preliminar se le atribuía el crimen al ELN y que, posiblemente, fue llevada hacia Venezuela por la frontera. El alcalde dice que ningún grupo criminal se ha contactado con él, pero insiste en mantener la fe intacta en esta “difícil situación”.

“No tenemos una información veraz, pero no podemos descartar que (sea) posible que estos delincuentes hayan logrado llevarla al país de Venezuela. Me gusta ser realista y la verdad es que tuvieron el tiempo suficiente para pasar a mi esposa al país de Venezuela. No podemos descartar la posibilidad que hoy esté en el vecino país”, declaró a Noticias Caracol.

El alcalde de Uribia confirmó que su familia recibió amenazas a través de mensajes que le llegaron a él, a su esposa y a su hermano. Los mensajes pedían frenar el acompañamiento que prestaba su esposa como gestora social a personas con familiares secuestrados. En estas amenazas le decían que ella iba a ser la próxima y que tenían ubicado a su hijo y sabían dónde estudiaba.

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