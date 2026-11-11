Alejandro Eder rechaza el atentado contra RCN en Cali: "Desplegaremos todas las capacidades"

Con afectaciones en vidrios y fachada terminaron las instalaciones de RCN en Cali, Valle del Cauca, tras la explosión de un paquete bomba que fue abandonado y activado por desconocidos que llegaron hasta el lugar a bordo de una motocicleta en la madrugada de este miércoles 11 de noviembre. Según reporte de las autoridades, el hecho se registró pasada las 3 de la madrugada. El suceso no tuvo personas lesionadas, pero dejó en evidencia el riesgo que corren los equipos periodísticos en el ejercicio de su labor.



El Gobierno Nacional rechazó lo ocurrido y se solidarizó con el medio de comunicación: "La prensa se respeta, no permitiremos que ningún grupo narcoterrorista pretenda silenciar, intimidar o someter a los medios de comunicación mediante la violencia. No nos van a intimidar. En Colombia se garantiza la libertad de informar y el Estado actuará con toda su capacidad para llevar a los responsables ante la justicia".

A través de su cuenta de X, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también se pronunció. "La libertad de prensa es un pilar de la democracia y proteger a los medios de comunicación es proteger el derecho de todos los ciudadanos a estar informados. Rechazamos las amenazas contra los medios de comunicación en Colombia y, especialmente, el más reciente ataque con granada ocurrido en Cali", escribió la gobernador, agregando que "la violencia y la intimidación no pueden convertirse en herramientas para callar a quienes informan".

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Por su parte, la Alcaldía de Santiago de Cali ofreció recompensa de 20 millones de pesos por información que permita capturar a los autores de este atentado terrorista. "Vemos como estos grupos narcoterroristas están amenazando en general a los medios, toda mi solidaridad, no solo con RCN, sino con todos los periodistas y las empresas de medios de Colombia. Eso es un derecho fundamental que tenemos que es la democracia y esos terroristas lo que quieren es tratar de callar la voz de la libertad. Por eso ofrecemos 20 millones de pesos y quiero ser claro en que vamos a dar con los responsables", aseguró el alcalde de Cali, Alejandro Eder en unas declaraciones a medios.



Un grupo especial lidera la investigación para determinar las causas y responsables de dicho atentado. "Rechazo de manera contundente el atentado contra la sede de RCN en Cali. La violencia y las amenazas contra los medios de comunicación son inaceptables. La libertad de prensa se respeta y el derecho a informar no puede ser silenciado por ningún acto de intimidación", también se lee en un texto de Eder en su cuenta de X. "Desde la Alcaldía ofrecemos hasta $20 millones de recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables. Junto con nuestra Fuerza Pública, desplegaremos todas las capacidades para esclarecer este hecho y llevar a los responsables ante la justicia. Toda mi solidaridad con los periodistas, comunicadores y trabajadores de RCN. ¡En Cali no nos van a intimidar!", añadió el alcalde.



#Colombia | En Cali fue atacada la sede de RCN: hombres a bordo de una motocicleta habrían dejado y activado un paquete bomba.



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